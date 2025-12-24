Ensalada de manzana para la cena de Navidad: ¿Cuántas calorías tiene y qué tan saludable es?

La ensalada de manzana es uno de esos platillos muy popular durante estas fechas decembrinas y muchas personas consideran que no puede faltar durante la cena del 24 de diciembre.

¿POR QUÉ ES TAN POPULAR LA ENSALADA DE MANZANA EN LA CENA NAVIDEÑA?

Esta preparación es la favorita de las familias mexicanas, pues ya sea como postre o como acompañamiento frío, logra equilibrar los sabores intensos de los platillos salados.

Además, su popularidad deriva por ser fácil de preparar, rinde bastante y conecta directamente con la memoria afectiva de la temporada.

Tradicionalmente, la ensalada de manzana se elabora con manzanas frescas picadas, crema o yogur, piña en almíbar, pasas y nueces.

Algunas recetas familiares incluyen leche condensada para darle un toque más dulce, zanahoria rallada para aportar color o incluso malvaviscos pequeños, lo que la acerca aún más a un postre.

El resultado es una mezcla cremosa, dulce y refrescante que contrasta perfectamente con platillos como el pavo, el bacalao o los romeritos.

Su presencia en la cena navideña también tiene un componente práctico: se prepara con anticipación, se sirve fría y suele gustar tanto a niños como a adultos. Además, combina ingredientes accesibles y económicos, algo clave cuando se cocina para muchas personas.

¿CUÁNTAS CALORÍAS TIENE LA ENSALADA DE MANZANA?

En cuanto a su perfil calórico, conviene no perderlo de vista. Un vaso de ensalada de manzana tradicional (entre 150 y 200 gramos), preparada con manzana, crema, piña en almíbar, pasas y nueces, puede aportar entre 200 y 350 calorías.

Las versiones que incluyen leche condensada o malvaviscos pueden superar fácilmente esa cifra. Es decir, es deliciosa, pero también energética.

¿ES SALUDABLE COMERLA EN GRANDES CANTIDADES?

La respuesta corta: depende. Por un lado, contiene fruta, fibra, vitaminas y grasas saludables provenientes de los frutos secos.

Por otro, el exceso de azúcar, crema y lácteos enteros puede elevar su contenido calórico y de grasas saturadas. Consumirla sin moderación, especialmente para personas con diabetes, problemas metabólicos o que siguen dietas controladas, no es lo más recomendable.

La buena noticia es que existen alternativas más ligeras. Para quienes buscan una opción más balanceada, existe una versión reducida en calorías que puede integrarse perfectamente a la cena navideña:

RECETA DE ENSALADA DE MANZANA REDUCIDA EN CALORÍAS

Ingredientes:

2 manzanas medianas , peladas y picadas en cubos

, peladas y picadas en cubos 1 taza de yogur natural bajo en grasa o yogur griego sin azúcar

bajo en grasa o yogur griego sin ½ taza de piña natural picada o en su jugo, bien escurrida

picada o en su jugo, bien escurrida 2 cucharadas de pasas (opcional)

(opcional) 2 cucharadas de nuez picada o almendras

o almendras 1 cucharada de miel o edulcorante sin calorías (opcional)

o edulcorante sin calorías (opcional) ½ cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

En un tazón grande, mezcla el yogur con la vainilla y la miel o edulcorante. Agrega las manzanas, la piña, las pasas y las nueces. Integra bien todos los ingredientes. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir.

Esta versión aporta entre 120 y 160 calorías por porción de 150 gramos. Mantiene el sabor, respeta la tradición y reduce el impacto calórico. Porque en Navidad se vale disfrutar... pero también saber cuándo y cómo hacerlo.