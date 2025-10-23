¿Qué pasó con el "clean look"? Vuelve el maquillaje glitter y color

El "clean look", maquillaje discreto y natural que dominó las tendencias en los últimos años, parece tener los días contados. Kylie Jenner, una de las figuras más influyentes en la industria de la belleza, ha decidido dar un giro radical al relanzar su alter ego más recordado: "King Kylie", una era marcada por los colores intensos, el glitter y la audacia estética que definió su identidad en 2014.

Con una campaña llena de brillo, coronas y nostalgia, la fundadora de Kylie Cosmetics presentó la nueva King Kylie Collection, con la que retoma el maquillaje bold que la consolidó como referente global.

"KING KYLIE"

La empresaria reaparece con su característico cabello azul verdoso, esta vez en versión dip-dye y una narrativa cuidadosamente planeada que busca reconectar con sus raíces creativas.

El regreso no fue improvisado. Desde 2022, Jenner había insinuado el relanzamiento de esta etapa al preguntar a sus seguidores en X (antes Twitter) qué productos querían ver si recreaba la colección inspirada en "King Kylie". Muchos de sus fans pedían el regreso de las icónicas paletas de sombras, los empaques originales de los lip kits, glosses y, por supuesto, el brillo y la irreverencia de sus inicios.

La estrategia se consolidó hace unos días cuando Kylie Cosmetics borró casi todo su feed de Instagram, dejando solo 16 publicaciones para reorganizar la narrativa visual en torno al esperado renacimiento.

NUEVA COLECCIÓN DE KYLIE JENNER

La colección, descrita como un tributo a la década que la vio transformarse en un ícono de belleza, incluye productos en edición limitada como los Lip Kits King Kylie en tonos clásicos como Kylie Jenner Lips, A Decade, True Brown K y Dead of Knight, los Supple Kiss Lip Glaze con tres glosses de alto brillo, la King Kylie Palette con diez tonos shimmer inspirados en sus cambios de cabello, y el iluminador "3 Strikes Highlighter", diseñado para lograr un glow de impacto.

Los fans desde el 18 de octubre ya pueden adquirir la King Kylie Collection a en el sitio oficial de Kylie Cosmetics, mientras que para tiendas físicas llegará el 2 de noviembre.

El regreso de "King Kylie" marca más que una tendencia: es una declaración de estilo. En tiempos en los que el maquillaje natural dominaba las redes, Jenner apuesta por el resurgimiento del glitter, la rebeldía y la diversión como nuevas formas de expresión.