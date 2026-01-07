¿Qué le pasó a Tony Aguirre? El cantante revela cómo le quitaron la visa americana en una revisión migratoria

El cantante Tony Aguirre, originario de Ciudad Obregón, Sonora, se volvió tendencia en redes sociales luego de revelar que autoridades migratorias de Estados Unidos le retiraron su visa durante una revisión. El propio artista compartió su experiencia a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde narró lo ocurrido y rápidamente captó la atención de usuarios y medios digitales.

Aguirre, conocido por su trabajo dentro del género de corridos, aseguró que nunca recibió una explicación formal sobre el motivo de la revocación del documento, aunque sospecha que su relación con ese estilo musical pudo haber influido en la decisión.

“No me dijeron por qué… me imagino que es por los corridos”, comentó en el video que se viralizó en cuestión de horas.

RETENIDO DURANTE REVISIÓN MIGRATORIA

En su testimonio, relató que fue detenido por oficiales migratorios y trasladado a un espacio que describió como un cuarto frío y gris, donde comenzó una revisión más minuciosa. Ahí, según contó, le pidieron quitarse la camisa para revisar sus tatuajes, situación que lo puso nervioso desde el primer momento.

Aguirre explicó que, ante el miedo y la incertidumbre, decidió mostrarse completamente cooperativo y no cuestionar ninguna indicación de los agentes, pues temía que la situación pudiera escalar.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando el cantante explicó que su comportamiento estuvo influenciado por escenas vistas en series y películas relacionadas con el narcotráfico. Mencionó que, debido a ese referente, pensó que la inspección sería mucho más invasiva de lo que realmente era.

Al notar que una oficial se colocaba un guante, asumió que se trataba de una revisión corporal extrema, lo que lo llevó a reaccionar de manera equivocada y adelantarse sin que se lo pidieran.

Tony Aguirre reconoció que el momento más difícil fue la sensación de humillación que experimentó, especialmente cuando fue trasladado frente a otras personas mientras se encontraba bajo custodia. Señaló que esa exposición pública fue lo que más le impactó emocionalmente.

Finalmente, confirmó que su visa fue revocada sin que se le ofreciera una razón concreta. Aunque intentó explicar que su música es solo entretenimiento, aseguró que no recibió ninguna respuesta clara por parte de las autoridades.