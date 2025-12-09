¿Qué es el mensaje 7375 de WhatsApp y qué pasa si lo recibes?

En los últimos días, numerosos usuarios de WhatsApp se han encontrado con un mensaje que simplemente dice "7375". La combinación ha despertado curiosidad, dudas e incluso preocupación, pues algunas personas pensaron que podía tratarse de un intento de hackeo o de alguna clase de fraude.

Sin embargo, este número no está relacionado con verificaciones, accesos o procedimientos de seguridad de la plataforma. Tampoco representa un riesgo para tu cuenta.

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE EL MENSAJE "7375"?

Lejos de ser un código extraño o peligroso, "7375" forma parte de una tendencia popular entre jóvenes y adolescentes que utilizan combinaciones numéricas para expresar emociones o mensajes afectivos de manera breve y discreta.

Este método funciona como una especie de "clave emocional", donde cada número representa la longitud de una palabra dentro de una frase. En este caso:

7 significa " gracias "

" 3 significa " por "

" 7 significa "hacerme"

5 significa "feliz"

El mensaje completo sería: gracias por hacerme feliz.

Este tipo de códigos permite expresar sentimientos de forma menos directa, aportando un toque de privacidad y complicidad entre quienes los utilizan. Suele ser compartido entre parejas, amigos cercanos o familiares.

¿POR QUÉ ESTÁ DE MODA ESTE TIPO DE MENSAJES?

Estas combinaciones numéricas se han vuelto comunes en plataformas donde los usuarios buscan comunicarse rápido, sin textos largos y con un toque emocional más sutil. App como WhatsApp y TikTok han impulsado esta tendencia gracias a su dinámica de mensajes breves y contenido inmediato.

Además, estas claves aportan un aire de intimidad, ideal para quienes prefieren no enviar frases explícitas pero sí desean transmitir cariño o agradecimiento.

OTROS CÓDIGOS NUMÉRICOS POPULARES QUE CIRCULAN EN REDES

El uso de números para expresar sentimientos no es nuevo. De hecho, ha existido desde los primeros años de los chats y mensajes de texto. Algunos ejemplos muy conocidos son:

143 = "I love you"

1543 = "siempre te voy a querer"

Estas combinaciones funcionan de forma similar al "7375": cada número representa la cantidad de letras de cada palabra que forma la frase original.

Su popularidad ha crecido en redes y entre generaciones jóvenes que adoptan nuevas formas de decir lo que sienten sin hacerlo directamente.

¿DEBO PREOCUPARME SI RECIBO UN MENSAJE NUMÉRICO?

Aunque la mayoría de estos códigos son inofensivos, especialistas en seguridad recomiendan tener precaución con mensajes numéricos que provengan de números desconocidos, especialmente cuando se envían de manera masiva o acompañados de enlaces sospechosos.

Los expertos aconsejan:

Revisar el contexto del mensaje

No responder si genera dudas

Evitar compartir datos personales con desconocidos

No abrir enlaces adjuntos

En la mayoría de los casos, como ocurre con "7375", estos códigos solo tienen un significado emocional y no representan ningún peligro. Aun así, mantenerse alerta siempre es una buena práctica.