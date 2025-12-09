Este lanzamiento cuidará tu piel al máximo: ISDIN COVERAGE SPF

Seguras, luminosas y preparadas para lo que viene: hoy más que nunca pedimos fórmulas que no se queden en una sola función. Queremos productos que protejan del sol, respondan al día a día y aporten beneficios reales con los que podamos mantener una piel sana sin depender de rutinas eternas.

En un mundo acelerado, necesitamos aliados que funcionen para nosotras, no al revés, y que conviertan la rutina en un ritual sensorial donde ciencia y belleza conviven de forma armoniosa.

CUANDO LA CIENCIA SE ENCUENTRA CON BELLEZA

La jornada comenzó con la dermatóloga Dra. Patricia Olmos, quien resaltó una idea clave: el envejecimiento visible no depende solo del paso del tiempo, sino de los factores que componen el exposoma. Es decir, el sol, la contaminación, el tabaquismo, el estrés, la falta de sueño, el clima e incluso la luz azul de las pantallas.

La doctora recordó que sí es posible ralentizar ese proceso con antioxidantes como vitamina C, vitamina E, melatonina y niacinamida; una rutina nocturna fortalecida con retinoides; y, por supuesto, el uso constante de fotoprotector como paso indispensable.

RETINAL EYES: LA NOCHE QUE REPARA

En ese contexto, presentó la visión de ISDINCEUTICS, la línea dermocosmética enfocada en reparar, prevenir y corregir a partir de estudios clínicos rigurosos. Este año se renueva con el lanzamiento de Retinal Eyes, un sérum bifásico diseñado para rejuvenecer el contorno de ojos.

Este concentrado trabaja para mejorar arrugas, firmeza, bolsas, ojeras, luminosidad y signos de fatiga. Su uso debe ser nocturno y escalonado, ideal para quienes buscan resultados sin irritación.

ISDIN COVERAGE SPF 50+

Según explicó la Dra. Olmos, este fotoprotector con color reduce el daño oxidativo, mejora elasticidad y firmeza, controla brillo y disminuye la producción de grasa, todo con una textura ligera, flexible y naturalmente fundente.

En un momento en el que buscamos simplificar la rutina sin renunciar a resultados visibles, ISDIN Coverage SPF 50+ se presenta como la pieza que faltaba: maquillaje, tratamiento antiedad y fotoprotección en un solo gesto.

Pero ambos comparten una misma visión: fórmulas efectivas, inteligentes y diseñadas para acompañar la vida real sin complicaciones.