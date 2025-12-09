Cuida a tus mascotas de estas raras enfermedades que no sabías que existían

Conocer sus síntomas y saber cuándo acudir al veterinario puede marcar la diferencia en la salud de tus compañeros peludos. Algunas afecciones neurológicas poco comunes:

Narcolepsia felina y canina

Algunos perros y gatos pueden padecer esta enfermedad neurológica que altera el control del sueño. Las mascotas con narcolepsia pueden quedarse dormidas repentinamente, sobre todo durante momentos de emoción o juego. Es más común en razas como Doberman y Labrador Retriever.

Síndrome del gato hiperdéstico

También llamado hiperestesia felina, provoca conductas compulsivas como perseguirse la cola, autolesionarse o reaccionar de forma exagerada al tacto. Su origen se asocia a anomalías neurológicas y con frecuencia se confunde con problemas de ansiedad.

Síndrome del gato ondulante

Se manifiesta como movimientos involuntarios de la piel de la espalda, como si estuviera “ondulando”. Puede acompañarse de espasmos, alta sensibilidad e incluso episodios de agresividad. Se cree que tiene una base neurológica y, en algunos casos, relación con el estrés.

Síndrome de Horner

Afecta a perros y gatos y se caracteriza por caída del párpado superior, pupila contraída y retracción del globo ocular. Puede deberse a lesiones, golpes o alteraciones en el sistema nervioso.

Síndrome de Wobbler

Afecta la columna cervical de perros, especialmente en razas grandes como Dóberman y Gran Danés. Provoca una marcha inestable, debilidad y dificultad para mantener el equilibrio.

Meningoencefalitis granulomatosa

Enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, principalmente en perros. Sus síntomas varían según la zona afectada, pero suelen incluir debilidad, falta de coordinación y convulsiones.

TRASTORNOS MUSCULARES

Sindrome de la cola frìa

Común en razas deportivas como Labrador y Golden Retriever. Provoca inflamación dolorosa en la base de la cola, que queda caída y rígida. Puede surgir por exceso de esfuerzo o exposición prolongada al agua fría.

Miastenia gravis

Afecta la conexión entre nervios y músculos, causando debilidad extrema. Perros como Pastor Alemán o Golden Retriever presentan predisposición genética. Puede dificultar caminar, tragar o incluso respirar.

Lupus Eritematoso Sistémico

Enfermedad autoinmune que, al igual que en humanos, afecta a perros y gatos. Produce inflamación articular, lesiones cutáneas y fiebre recurrente debido a que el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos.

Adenitis sebácea

Inflamación que destruye las glándulas sebáceas, frecuente en Caniches, Akitas y Samoyedos. Produce caída de pelo, piel escamosa y un olor rancio característico.

ENFERMEDADES HORMONALES

Síndrome de Cushing atípico

Aunque el hiperadrenocorticismo clásico eleva el cortisol, en esta variante los niveles pueden ser normales pero los síntomas persisten: caída del pelo, obesidad, debilidad y cambios en la piel.

Hidrocefalia en perros y gatos

Conocida como “agua en el cerebro”, se da por acumulación anormal de líquido en el cráneo. Puede causar presión cerebral, problemas de coordinación y cambios de comportamiento. Raza pequeñas como Chihuahua y Pomerania son más propensas.

Fiebre del Shar Pei

Enfermedad hereditaria de esta raza. Genera episodios de fiebre alta e inflamación dolorosa en articulaciones. Si no se trata, puede derivar en insuficiencia renal.

Fibrosis pulmonar idiopática

Más común en razas como el West Highland White Terrier. Provoca cicatrización progresiva del tejido pulmonar, dificultando la respiración.

INFECCIONES PARASITARIAS

Brucelosis canina

Infección bacteriana que provoca abortos en hembras y esterilidad en machos. Además es zoonótica, por lo que puede contagiarse a humanos.

Ancylostomiasis

Causada por anquilostomas, parásitos que se alimentan de sangre en el intestino delgado. Puede provocar diarrea con sangre y anemia severa, especialmente en cachorros.

ENFERMEDADES TUMORALES

Tumor Venéreo Transmisible

Tumor que se contagia por contacto sexual directo entre perros. Produce masas en la zona genital y, en ocasiones, sangrado. Afortunadamente, responde bien a quimioterapia.

Mastitis canina

Inflamación de las glándulas mamarias en perras lactantes. Causa dolor, enrojecimiento, fiebre y letargo. Si no se trata, puede derivar en infecciones graves. El tratamiento incluye antibióticos y limpieza de la zona según indicación veterinaria.

Si tu mascota presenta comportamientos extraños, debilidad repentina, alteraciones en la piel o cambios en su rutina normal, es fundamental acudir al veterinario. La detección temprana puede evitar complicaciones y mejorar el pronóstico, incluso en enfermedades raras.