Viral

De esta manera puedes decorar tu mesa de Navidad y ser un gran anfitrión

La mesa navideña es mucho más que un montaje bonito: es el corazón de las reuniones decembrinas

Dic. 09, 2025
La idea es lograr un espacio que respire calidez y autenticidad.

Puedes pasar horas en Pinterest buscando ideas para tu mesa de navidad, o puedes recurrir a voces expertas. Porque no se trata solo de definir un estilo o seguir una tendencia, sino de incluir los elementos clave que transforman cualquier cena en una experiencia memorable.

Estas recomendaciones no solo te inspirarán a crear una mesa bonita para tus cenas decembrinas, sino también a armarla con elegancia y alma.

¿CÓMO PUEDO DECORAR MI MESA DE NAVIDAD?

Una mesa navideña debe sentirse intencional, pero sin caer en formalidades innecesarias. Se vale mezclar piezas formales con objetos cotidianos, incorporar elementos heredados o combinar lo antiguo con lo contemporáneo. La idea es lograr un espacio que respire calidez y autenticidad.

Incluir materiales de temporada, ramas de oyamel, tejocotes, granadas y texturas que remiten a la artesanía mexicana también suma encanto: fibras naturales, cerámica hecha a mano, textiles tejidos en telar. Todo pensado para crear una mesa acogedora, honesta y profundamente nuestra.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

  1. Velas de cera de abeja encendidas al caer la tarde.
  2. Servilletas de lino o algodón tejido.
  3. Cerámica artesanal.
  4. Cristalería mezclada sin miedo.
  5. Un gesto natural: una rama, un fruto de temporada, hojas secas. Pequeños detalles que conectan la mesa con el paisaje del invierno.
  6. Piezas de barro: platos, cuencos, jarroncitos o portavelas que aportan una vibra rústica y auténtica.
  7. Toques en verde o vino en tonos profundos
  8. Una servilleta vino o un vaso tintado.
  9. Un elemento inesperado: una pieza vintage, una ramita aromática en la servilleta o algún objeto artesanal que rompa la simetría.

¿CÓMO PUEDO LOGRAR UNA MESA ELEGANTE?

  • Contrastes bien pensados (mate y brillante, áspero y suave).
  • Mezcla natural de épocas y estilos.
  • Piezas útiles que también aporten belleza.
  • Materiales reales, no producidos en masa.
  • Siempre, la magia de la luz de las velas.
  • Aunque muchas expertas prefieren no seguir tendencias estrictas, este 2025 destacan:
  • Tonos vino, burgundy, ciruela y terracotas profundas.
  • Verdes apagados o grises verdosos, alejados del clásico verde navideño.
  • Tonos naturales y tierra: beige, arena, café, barro.

¿CUÁL ES EL ORDEN DEL MONTAJE?

  1. Camino de mesa y mantel (o individuales).
  2. Vajilla: la Navidad es el momento perfecto para usar esa vajilla fina de la abuela.
  3. Cubiertos: coloca el set completo, como en un festín elegante.
  4. Copas: al menos una de agua y una de vino tinto.
  5. Servilletas de tela: imprescindibles en esta temporada.
  6. Con los elementos básicos sobre la mesa, llega lo divertido: decorar el centro con velas en distintas alturas, ramas de pino, piñas navideñas o lo que mejor combine con tu estilo.
  7. Por último y más importante, vienen los platones con comida. Si tu familia es grande, quizá convenga colocarlos en una mesa aparte estilo buffet, decorada con el mismo cariño, claro.
Redacción
