Profeco recomienda esta crema facial de concha nácar que sí aclara la piel y elimina manchas

La concha nácar, reconocida por sus propiedades regeneradoras y su capacidad para atenuar manchas, cicatrices y marcas de acné, ha ganado un lugar importante en la industria cosmética.

Este ingrediente natural, compuesto principalmente de aragonita (carbonato de calcio cristalizado) y conchiolina (fibroproteína), aporta brillo e iridiscencia a la piel, mientras promueve la renovación cutánea.

Con base en lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó diversas cremas aclarantes disponibles en México y destacó una por sobre todas las demás: Grisi, por su calidad, eficacia y precio accesible.

Aprovechando estas propiedades, la crema corporal aclarante de Grisi, elaborada con polvo de concha nácar y protector solar, fue reconocida por la Profeco como la mejor opción en su más reciente estudio sobre productos aclarantes.

La dependencia evaluó criterios como contenido neto, etiquetado, niveles de pH, eficacia en la unificación del tono de piel y protección contra rayos UV.

LA MEJOR CREMA ACLARANTE, SEGÚN PROFECO

La crema de Grisi obtuvo una calificación de 7.6, sobresaliendo entre otras marcas más costosas y populares, como Nivea. Entre sus beneficios destaca la inclusión de protección solar, un factor clave en el cuidado diario de la piel.

Uno de los puntos más atractivos para los consumidores es su precio: 93 pesos, en promedio, lo que la convierte en una de las opciones más accesibles del mercado sin sacrificar calidad. Profeco enfatizó que muchos productos no cumplen con lo que prometen, mientras que la crema de Grisi ofrece resultados visibles en la reducción de manchas y mejora general de la apariencia de la piel.

El informe concluye que, frente a una amplia oferta de cremas aclarantes, es importante optar por productos evaluados y certificados. La crema con concha nácar y protector solar de Grisi no solo cumple con los estándares exigidos, sino que también representa una alternativa económica, efectiva y confiable para el consumidor mexicano.