Viral

Captan ebria y tirada en la calle a Cindy Arreola, la doctora que agredió a pacientes en Playa del Carmen

Presuntamente, la médico se encontraba en estado inconveniente en los pasillos de los condominios Las Brisas; la investigación del IMSS sigue en curso

Oct. 16, 2025
A unos días de haber protagonizado un vergonzoso incidente en el Hospital General No. 18 (HGZ18) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, Quintana Roo, la doctora Cindy Estefanía Arreola Delgado vuelve a ser noticia.

Esta vez no por agredir a algún paciente en sus horas de trabajo, sino por otro espectáculo, pero tan penoso como el anterior: la mujer de 34 años, originaria de Tamaulipas, fue encontrada, presuntamente, ebria en un pasillo de los condominios Las Brisas, en la calle Flamingos.

El estado inconveniente de la profesional de la salud médica obligó a que los vecinos solicitaran la presencia de la Policía Municipal, así como de cuerpos de emergencia para que se le brindaran primeros auxilios.

Efectivos de la Policía Turística, así como del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) y paramédicos de Protección Civil atendieron el llamado para brindarle apoyo a la fémina.

imagen-cuerpo

Los reportes señalaron que se trataba de la doctora que días atrás se había viarlizado golpeando a unos afligidos padres que le exigían atención para su niño enfermo.

La doctora fue valorada y se determinó que no presentaba lesiones visibles, pero sí signos de intoxicación etílica; cuando era atendida se negó a recibir ayuda y empezó a rezar.

Pero, además, insultó a los efectivos de socorro, a quienes les exigió de forma agresiva que se retiraran del lugar; sin embargo, y a fin de garantizar su integridad física, las oficiales del GEAVIG aplicaron el procedimiento para canalizarla a valoración médica.

ELLA ES CINDY ESTEFANÍA ARREOLA DELGADO, LA DOCTORA EVIDENCIADA

Como se informó en su oportunidad, Cindy Estefanía es originaria de Ciudad Victoria, además de que cursó la Licenciatura en Medicina en la Universidad del Valle de México (UVM), de la que egresó hace casi ocho años.

Además, se especializó en Medicina Familiar por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), para después empezar a trabajar de plaza como médico familiar en el Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen.

A raíz de la viralización del video, en el que se ve a la doctora arremetiendo a golpes contra los padres de un niño de seis años que tenía problemas renales, Víctor Hugo Sanabria Patrón, director del HGZ18, emitió un comunicado e informó que se inició una investigación; sin embargo, el malestar se generalizó y los derechohabientes se inconformaron ya que no se consideró el despido de Cindy Estefanía.

Edel Osuna
Edel Osuna
