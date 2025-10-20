Potencia tu crema Nivea para eliminar arrugas faciales y lucir una piel más joven

La icónica crema Nivea de lata azul, utilizada por generaciones, ha vuelto a ganar popularidad gracias al auge del cuidado de la piel minimalista, una tendencia que apuesta por rutinas simples, pero efectivas, alejadas del uso excesivo de productos.

Entre sus múltiples usos destaca su aplicación como mascarilla facial antiarrugas. La youtuber Rosa Carnero, seguidora de este método, recomienda usar la crema en masajes faciales diarios para potenciar sus efectos hidratantes y reafirmantes.

ASÍ POTENCIAS TU CREMA NIVEA CONTRA LAS ARRUGAS

El procedimiento consiste en aplicar una capa generosa sobre el rostro, masajear con movimientos ascendentes y alisantes, y trabajar zonas clave como frente, cejas, mandíbula y cuello. Tras el masaje, se deja actuar y se retira el exceso con agua micelar.

Según sus defensoras, la clave está en la constancia y en aprovechar la textura densa de la crema para nutrir la piel en profundidad.

Así que no lo dudes y aplica este método para potenciar una de las cremas más tradicionales, pero efectivas.