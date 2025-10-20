  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Potencia tu crema Nivea para eliminar arrugas faciales y lucir una piel más joven

Cada vez son más las personas que regresan a comprar este icónico producto cosmético, ya que bien trabajada es sumamente efectiva

Oct. 20, 2025
Potencia tu crema Nivea para eliminar arrugas faciales y lucir una piel más joven

La icónica crema Nivea de lata azul, utilizada por generaciones, ha vuelto a ganar popularidad gracias al auge del cuidado de la piel minimalista, una tendencia que apuesta por rutinas simples, pero efectivas, alejadas del uso excesivo de productos.

Entre sus múltiples usos destaca su aplicación como mascarilla facial antiarrugas. La youtuber Rosa Carnero, seguidora de este método, recomienda usar la crema en masajes faciales diarios para potenciar sus efectos hidratantes y reafirmantes.

imagen-cuerpo

ASÍ POTENCIAS TU CREMA NIVEA CONTRA LAS ARRUGAS

El procedimiento consiste en aplicar una capa generosa sobre el rostro, masajear con movimientos ascendentes y alisantes, y trabajar zonas clave como frente, cejas, mandíbula y cuello. Tras el masaje, se deja actuar y se retira el exceso con agua micelar.

Según sus defensoras, la clave está en la constancia y en aprovechar la textura densa de la crema para nutrir la piel en profundidad.

imagen-cuerpo

Así que no lo dudes y aplica este método para potenciar una de las cremas más tradicionales, pero efectivas.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Equipo mexicano de beisbol conquista TikTok y supera en seguidores a Yankees y Dodgers
Viral

Equipo mexicano de beisbol conquista TikTok y supera en seguidores a Yankees y Dodgers

Octubre 20, 2025

Su estrategia digital combina humor, cercanía con los jugadores y participación directa de la afición en videos que se vuelven virales

Marvel revela fecha de estreno de la temporada 2 de Daredevil y cuál será su conexión con Spider-Man
Viral

Marvel revela fecha de estreno de la temporada 2 de Daredevil y cuál será su conexión con Spider-Man

Octubre 20, 2025

Durante la reciente Comic-Con de Nueva York, Marvel Studios confirmó que la serie del icónico justiciero tendrá segunda temporada

VIDEO | Pasajera causa disturbio por ingreso de hombres al vagón rosa
Viral

VIDEO | Pasajera causa disturbio por ingreso de hombres al vagón rosa

Octubre 20, 2025

Entre gritos de "¡Que la bajen, que la bajen!", varios pasajeros intentaron desalojarla del metro