¿Por qué no se regalan gatos negros en esta temporada? Conoce la oscura verdad detrás de esto

Recientemente en TikTok una advertencia ha resonado entre amantes de los animales: esta época del año no es ideal para dar en adopción gatos o perritos, especialmente aquellos con pelaje negro o blanco.

Según explican, lo que empezó como una leyenda urbana ahora es una preocupante realidad. Personas involucradas en rituales estarían buscando activamente a estos animales con fines oscuros. Octubre es el mes con más reportes de desapariciones de mascotas de esos colores, aunque la búsqueda inicia desde septiembre. El mensaje es claro: "Cuiden a sus mascotas, no las dejen salir en octubre, y si ven algún animalito en septiembre, denle refugio hasta noviembre. Seamos la voz de los que no pueden defenderse."

¿EXISTE REALMENTE ESE RIESGO?

Organizaciones de protección animal y medios han comenzado a tomar estas alertas con seriedad. En México se ha documentado un aumento en sacrificios rituales de gatos, especialmente negros y blancos, durante octubre y noviembre. En Oaxaca, el caso del pequeño gato Vader, encontrado mutilado, demostró que estas prácticas, aunque pocas veces denunciadas, son una realidad preocupante.

Refugios como Gato Gazzú han decidido suspender temporalmente las adopciones de felinos de esos colores entre septiembre y noviembre como medida preventiva. Esta decisión busca proteger a los animales y evitar que terminen en manos equivocadas.

La superstición alrededor de los gatos negros se remonta a creencias antiguas que los vinculaban con la brujería y la mala suerte. Hoy en día, estas historias han evolucionado hasta convertirse en amenazas reales, motivo por el cual muchos refugios han adoptado políticas precautorias durante fechas como Halloween y Día de Muertos.

VOCES DESDE LAS COMUNIDADES DE ADOPCIÓN

En comunidades en línea y foros de voluntariado animal abundan relatos que respaldan estas medidas. Algunos voluntarios han contado experiencias con personas que buscaban gatos negros con intenciones sospechosas, lo que llevó a varios refugios a suspender las adopciones o a eliminar publicaciones sensibles durante esta temporada.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Resguardar y proteger

Evita que perros o gatos, sobre todo si son negros o blancos, estén en la calle durante septiembre y octubre.

Acoger temporalmente

Si encuentras un animalito desamparado, considera darle refugio hasta noviembre.

Estar atentos a señales

Desconfía si alguien muestra demasiado interés en el color o edad de un animal sin dar información clara sobre su entorno.

Difundir y educar

Hablar del tema ayuda a salvar vidas y genera conciencia sobre la importancia de proteger a los más vulnerables.