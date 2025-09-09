Cómo mantener articulaciones sanas a cualquier edad: 5 ejercicios suaves para aliviar la rigidez y la molestia

Las articulaciones saludables son esenciales para una vida activa y sin dolor. Con el tiempo, es común experimentar rigidez o molestias articulares, pero la buena noticia es que existen ejercicios suaves que pueden ayudar a mantenerlas en óptimas condiciones. A continuación, te presentamos cinco movimientos recomendados por expertos para aliviar la rigidez y fortalecer tus articulaciones.
EJERCICIOS SUAVES PARA ALIVIAR LA RIGIDEZ Y LA MOLESTIA
ESTIRAMIENTO DE GATO Y VACA
Este ejercicio, originario del yoga, mejora la flexibilidad de la columna vertebral y alivia la tensión en la espalda baja.
Cómo hacerlo:
- Colócate en posición de mesa, con las muñecas debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas.
- Inhala mientras arqueas la espalda hacia abajo, elevando el pecho y el coxis (posición de vaca).
- Exhala mientras redondeas la espalda hacia arriba, metiendo la barbilla y el coxis (posición de gato).
- Repite este movimiento de 5 a 10 veces, respirando profundamente en cada ciclo.
CAMINATA SUAVE
Caminar es una de las actividades más accesibles y efectivas para mantener las articulaciones en movimiento sin causarles estrés.
Recomendaciones:
- Comienza con sesiones de 5 a 10 minutos en superficies planas y aumenta gradualmente el tiempo.
- Usa calzado cómodo y con buen soporte.
- Mantén una postura erguida y realiza movimientos suaves.
EJERCICIOS ACUÁTICOS
El agua proporciona soporte y resistencia, lo que permite ejercitar las articulaciones sin impacto.
Opciones:
- Nadar: Realiza movimientos suaves y controlados.
- Aeróbicos acuáticos: Participa en clases diseñadas para mejorar la movilidad articular.
Estos ejercicios son ideales para personas con artritis o dolor en las articulaciones, ya que reducen la presión sobre ellas
MOVILIDAD DE TOBILLOS Y MUÑECAS
Realizar movimientos circulares con tobillos y muñecas ayuda a mantener su flexibilidad y prevenir rigidez.
Cómo hacerlo:
- Siéntate en una silla y eleva una pierna.
- Gira el tobillo en círculos lentos y controlados, primero en una dirección y luego en la otra.
- Repite con la otra pierna.
- Realiza el mismo ejercicio con las muñecas, moviéndolas en círculos.
ESTIRAMIENTOS DE MANOS
Para mantener la movilidad en las manos y prevenir molestias, es importante realizar estiramientos específicos.
Ejercicio recomendado:
- Coloca la palma de la mano contra una superficie plana.
- Con la otra mano, presiona suavemente los dedos hacia atrás, estirando la muñeca y los dedos.
- Mantén la posición durante 15 a 30 segundos y repite con la otra mano