Cómo mantener articulaciones sanas a cualquier edad: 5 ejercicios suaves para aliviar la rigidez y la molestia

Las articulaciones saludables son esenciales para una vida activa y sin dolor. Con el tiempo, es común experimentar rigidez o molestias articulares, pero la buena noticia es que existen ejercicios suaves que pueden ayudar a mantenerlas en óptimas condiciones. A continuación, te presentamos cinco movimientos recomendados por expertos para aliviar la rigidez y fortalecer tus articulaciones.

EJERCICIOS SUAVES PARA ALIVIAR LA RIGIDEZ Y LA MOLESTIA

ESTIRAMIENTO DE GATO Y VACA

Este ejercicio, originario del yoga, mejora la flexibilidad de la columna vertebral y alivia la tensión en la espalda baja.

Cómo hacerlo:

Colócate en posición de mesa, con las muñecas debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas.

Inhala mientras arqueas la espalda hacia abajo, elevando el pecho y el coxis (posición de vaca).

Exhala mientras redondeas la espalda hacia arriba, metiendo la barbilla y el coxis (posición de gato).

Repite este movimiento de 5 a 10 veces, respirando profundamente en cada ciclo.

CAMINATA SUAVE

Caminar es una de las actividades más accesibles y efectivas para mantener las articulaciones en movimiento sin causarles estrés.

Recomendaciones:

Comienza con sesiones de 5 a 10 minutos en superficies planas y aumenta gradualmente el tiempo.

Usa calzado cómodo y con buen soporte.

y con buen soporte. Mantén una postura erguida y realiza movimientos suaves.

EJERCICIOS ACUÁTICOS

El agua proporciona soporte y resistencia, lo que permite ejercitar las articulaciones sin impacto.

Opciones:

Nadar: Realiza movimientos suaves y controlados.

Aeróbicos acuáticos: Participa en clases diseñadas para mejorar la movilidad articular.

Estos ejercicios son ideales para personas con artritis o dolor en las articulaciones, ya que reducen la presión sobre ellas

MOVILIDAD DE TOBILLOS Y MUÑECAS

Realizar movimientos circulares con tobillos y muñecas ayuda a mantener su flexibilidad y prevenir rigidez.

Cómo hacerlo:

Siéntate en una silla y eleva una pierna.

Gira el tobillo en círculos lentos y controlados, primero en una dirección y luego en la otra.

Repite con la otra pierna.

Realiza el mismo ejercicio con las muñecas, moviéndolas en círculos.

ESTIRAMIENTOS DE MANOS

Para mantener la movilidad en las manos y prevenir molestias, es importante realizar estiramientos específicos.

Ejercicio recomendado: