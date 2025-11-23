Pierde la vida por no ir al baño en un mes; acumuló una enorme cantidad de heces en su intestino

La familia de James Stewart presentó una demanda contra el centro Clear Skies Ahead, donde residía, al que acusó de ignorar durante semanas signos evidentes de una emergencia médica que terminó costándole la vida. El sujeto presentaba discapacidad intelectual y de desarrollo.

De acuerdo con la información, Stewart sufría de estreñimiento crónico, agravado por la medicación que recibía, una condición que el personal del centro conocía; sin embargo, varios empleados señalaron que, pese a observar cambios alarmantes (movimientos lentos, dolor abdominal constante, apatía, fatiga extrema, un abdomen visiblemente inflamado y hasta hematomas), no se activaron protocolos de atención ni se notificó a su familia.

Los empleados describieron que veían a James "sin energía", incómodo y reiterando que no podía evacuar durante días. De acuerdo con la demanda, esta situación persistió "durante varias semanas y hasta un mes", sin que el centro solicitara asistencia médica.

La familia sostiene que el centro Clear Skies Ahead tenía la obligación de alertar sobre cualquier deterioro del paciente, dada su vulnerabilidad e historial clínico.

EL JOVEN TENÍA UN MES SIN ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA

El abogado de la familia, Matt Mooney, afirmó que la institución "sabía perfectamente" del riesgo que enfrentaba Stewart, pero "simplemente no lo hicieron". Durante ese periodo, el estado anímico de James también se deterioró: se volvió retraído, callado y abatido, signos que, según la denuncia, el personal no relacionó con su inflamación abdominal progresiva.

Pese a la gravedad de los síntomas, ningún médico fue contactado. Incluso en una teleconsulta siquiátrica realizada días antes de su muerte, las señales físicas "ni siquiera fueron mencionadas", detalló Mooney.

El 15 de noviembre, tras otro intento fallido por ir al baño, Stewart fue hallado inconsciente, con el abdomen rígido y una "línea descolorida" marcada en su piel. Fue trasladado al hospital, donde médicos identificaron una obstrucción masiva causada por más de nueve kilogramos de heces compactadas, lo que provocó un neumoperitoneo a tensión fatal.

"Eso fue lo que lo mató", declaró Mooney, quien indicó que el fallecimiento de James Stewart, de haberse brindado atención inmediata, era "evitable"; ahora, la familia busca responsabilidad legal y cambios estructurales para evitar que otros residentes enfrenten situaciones similares.