Black Friday 2025: aprovechar al máximo cada promoción con estos consejos

El Black Friday es una de las jornadas comerciales más relevantes a nivel mundial, y está a punto de celebrarse nuevamente. Este evento, que tiene su origen en Estados Unidos y tradicionalmente se lleva a cabo el día después del Día de Acción de Gracias (el cuarto viernes de noviembre), se ha extendido a numerosos países, incluido México, donde cada año gana mayor relevancia entre los consumidores.

Aunque hoy está asociado a grandes rebajas y compras masivas, su nombre tiene un origen menos festivo. Una de las teorías más difundidas señala que el término "Viernes Negro" se acuñó el 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa intentaron acaparar el mercado del oro en Wall Street. El plan fracasó y el precio del metal precioso se desplomó, generando un caos financiero que marcó la jornada con ese nombre.

UN DÍA CLAVE PARA ADELANTAR COMPRAS

Así las cosas, este 2025 el Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre, fecha en la que tiendas físicas y plataformas en línea ofrecerán descuentos especiales en productos que van desde tecnología y moda hasta electrodomésticos y artículos del hogar.

En México, muchas marcas extenderán promociones durante todo el fin de semana, convirtiéndolo en una oportunidad para adelantar las compras navideñas.

CÓMO APROVECHAR LAS OFERTAS DE MANERA SEGURA

Ante la magnitud del evento y la gran cantidad de promociones, especialistas recomiendan tomar ciertas precauciones para hacer compras más inteligentes:

Comparar precios antes de comprar. Verificar si el descuento es real ayuda a evitar promociones engañosas.

Verificar si el descuento es real ayuda a evitar promociones engañosas. Comprar solo en sitios seguros. Es indispensable revisar que la página tenga "https://", cuente con certificado de seguridad y corresponda al dominio oficial de la tienda, además de no solicitar datos fuera del proceso normal de pago.

Es indispensable revisar que la página tenga "https://", cuente con certificado de seguridad y corresponda al dominio oficial de la tienda, además de no solicitar datos fuera del proceso normal de pago. Usar cupones y aprovechar cashback. Plataformas como PayPal, Mercado Pago y diversas instituciones bancarias suelen ofrecer promociones adicionales, bonificaciones o meses sin intereses.

Plataformas como PayPal, Mercado Pago y diversas instituciones bancarias suelen ofrecer promociones adicionales, bonificaciones o meses sin intereses. Considerar envíos internacionales. Si la compra se realiza fuera del país, es importante tomar en cuenta tarifas de envío, impuestos y tiempos de entrega.

Con descuentos que prometen atraer a millones de compradores, el Black Friday se perfila como una de las jornadas comerciales más importantes del año, un evento que mezcla tradición estadounidense con una creciente adopción global y que en México ya es parte del calendario de consumo.