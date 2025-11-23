¿Cambio de look para las posadas? 8 tintes de cabello que son tendencia para este invierno 2025

Diciembre y sus posadas ya están a la vuelta de la esquina y, como cada año en México, miles de personas buscan cerrar esta temporada con un look renovado.

Entre reuniones, intercambios y celebraciones con familia y amigos, las estéticas se llenan desde temprano porque nada grita "fin de año" como estrenar un color de cabello que te haga deslumbrar en cada foto.

¿CUÁLES SERÁN LAS TENDENCIAS EN CABELLO PARA ESTE INVIERNO 2025?

Este invierno 2025, las tendencias llegan cargadas de tonos que evocan naturaleza, calidez y elegancia sin esfuerzo, ideales para lucir impecable en todas las fiestas decembrinas:

La inspiración de esta temporada nace de lo orgánico : colores fríos , matices terrosos y efectos luminosos que aportan profundidad sin perder naturalidad.

: , y efectos luminosos que aportan profundidad sin perder naturalidad. Los castaños caramelo vuelven a tomar protagonismo, brillando especialmente bajo luces cálidas , perfecto para las fiestas nocturnas .

vuelven a tomar protagonismo, brillando especialmente bajo , perfecto para las . Los rubios miel, por su parte, se mantienen entre los más buscados por su capacidad de iluminar el rostro incluso en días nublados y por su versatilidad para llevar con ondas o con acabado pulido.

Además, las técnicas de bajo mantenimiento siguen dominando. El balayage y los difuminados permiten lucir un color con dimensión sin tener que retocar cada semana, algo ideal si diciembre te trae más compromisos que tiempo libre.

Si estás pensando en renovar tu look para las posadas, Navidad o Año Nuevo, aquí tienes los tonos que marcarán tendencia.

8 TINTES DE CABELLO EN TENDENCIA PARA LUCIR ELEGANTE EN INVIERNO 2025

PASTEL DE NUEZ

Un tono cálido, delicioso y versátil que combina mechas finas en tonos nuez, caramelo y un suave difuminado de raíz. Es perfecto para rubias que quieren oscurecer suavemente sin perder luminosidad.

RUBIO GAMUZA

Inspirado en los tonos terrosos de la naturaleza, mezcla matices fríos y cálidos con puntas más claras. Aporta dimensión sin marcar líneas visibles. El acabado es limpio, suave y muy elegante.

MARRÓN TRUFA

Ideal para quienes aman los tonos fríos. Este marrón inspirado en las setas mezcla ceniza y topo, creando profundidad sutil sin verse pesado.

RUBIO GRIS

Una tendencia sofisticada que combina platinados con grises translúcidos. No tapa completamente las canas, sino que las integra en un color suave y elegante. Perfecto para transitar hacia tonos más naturales.

MANTEQUILLA DE ALMENDRAS

En esta versión de balayage inverso se oscurecen secciones estratégicas para dar profundidad y un brillo acogedor. Un look cálido y sensual para el invierno.

BAMBI MORENA

Tonos beige, caramelo y marrón suave se mezclan para lograr un efecto aterciopelado y brillante. Favorece muchísimo cerca del rostro y aporta un glow natural.

MORENA SOMBRÍO

Profunda, fría y lujosa. Es la mejor forma de intensificar el cabello oscuro sin cambiar radicalmente. El brillo es clave para el acabado elegante y sedoso.

RUBIO BRITÁNICO

Con raíces visibles y medios-puntas más claras, este rubio evoca los noventa sin caer en lo anticuado. Perfecto para quienes buscan un color vivido, natural y con carácter.

Sea para una posada familiar, la fiesta de la oficina o el brindis de Año Nuevo, estas tendencias son tu pase directo a cerrar el año con estilo, seguridad y un cabello que hable por sí solo.