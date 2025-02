"Perdónenme todos, no acepto": La verdadera historia detrás de la parodia

Desde que salió se viralizó y cientos de usuarios de redes hicieron memes de la frase de la novia; la realidad es que no tiene nada de risible

Por: Edel Osuna

Desde que salió el video del niño Felipe, no había cobrado relevancia otro clip, hasta hace unos días, y es el de una novia que dice una frase peculiar y sale huyendo como Naruto, el cual ha provocado una ola de memes y parodias entorno a lo ocurrido.

Sin embargo, detrás del aparente escape de la mujer, lo cual ocurrió en Perú, existe una historia real que nada tiene de risible, pues implica una amenaza de muerte.

ESTO PASÓ CON LA NOVIA DE "PERDÓNENME TODOS, NO ACEPTO"

El video se viralizó y los memes saltaron como palomitas de maíz; sin embargo, la verdad es que, al parecer, la delincuencia organizada podría estar detrás del escape de la novia.

De acuerdo con la información, Elena Mary Barrantes Flores, la novia, estaba a punto de contraer matrionio con su pareja, Clever Huayám Romero, en una ceremonia colectiva.

Sin embargo, cuando la representante de la autoridad le pregunta si desea casarse, toma el micrófono y dice la ya célebre frase: "Perdónenme todos, no acepto", y salió corriendo del lugar.

Posteriormente, la mujer fue entrevistada y contó que había recibido una amenaza de muerte de parte del líder de una banda del crimen organizado, quien le dijo que si se casaba, matarían a su marido.

Durante una entrevista para el medio El Popular, Clever explicó: "Si tú dices que sí, saliendo vamos a asesinar a tu marido, la muerte está segura para él (..) Ella sacó el celular y contestó cinco minutos antes de la ceremonia y se puso nerviosa".

Al parecer, el sujeto pretendía ser el nuevo amor de Elena, lo que hizo que la amenazara, por lo que al no hallar una solución, optó por rechazar el matrimonio y salir corriendo del sitio de la ceremonia; luego intentó suicidarse.

"Ella quería arrojarse al vacío de un puente, corrió desesperadamente hasta allá, pero la alcanzamos a seis cuadras mientras gritaba que no me mataran, finalmente la convencimos de que no lo hiciera".

En un video posterior, Elena fue captada mientras bailaba con Clever, luego de regresar del lugar del que intentó huir.

Al final, la pareja se casó de manera privada, decidida a enfrentar todo lo que venga.