Pepsi lanza polémico comercial contra Coca Cola rumbo al Super Bowl 2026

Pepsi sorprendió al público al lanzar un nuevo comercial protagonizado por un oso polar, personaje que durante décadas ha sido asociado con la imagen publicitaria de Coca-Cola. El anuncio forma parte de la estrategia de la marca rumbo al Super Bowl 2026 y rápidamente generó debate en redes sociales por su carga simbólica.

Aunque no se trata de una colaboración entre ambas compañías, el uso del oso polar fue interpretado como una provocación directa dentro de la histórica rivalidad entre las dos refresqueras más grandes del mundo.

En el comercial, el oso polar participa en una prueba de sabor a ciegas, conocida como el Pepsi Challenge, donde termina eligiendo Pepsi Zero Sugar sobre una bebida de cola rival. A partir de esa decisión, el personaje enfrenta un conflicto interno que se desarrolla con un tono humorístico y reflexivo.

La historia busca reforzar el mensaje de que las preferencias pueden cambiar, incluso cuando se trata de símbolos profundamente arraigados en la cultura popular.

Challenge over, winner decided: The choice is PEPSI pic.twitter.com/RrcOKUTjoc — Pepsi (@pepsi) January 29, 2026

ESTRATEGIA PUBLICITARIA RUMBO AL SUPER BOWL

El spot fue diseñado específicamente para transmitirse durante el Super Bowl 2026, uno de los espacios publicitarios más costosos y vistos a nivel mundial. Con esta campaña, Pepsi apuesta por el impacto emocional y la nostalgia, al tiempo que reactiva una rivalidad clásica del marketing global.

La dirección creativa estuvo a cargo del cineasta Taika Waititi, lo que añadió un sello cinematográfico al anuncio y elevó su alcance mediático.

Tras su lanzamiento, el comercial provocó reacciones encontradas entre consumidores y expertos en publicidad. Mientras algunos lo consideraron una jugada audaz e ingeniosa, otros señalaron que el oso polar es un símbolo históricamente vinculado a Coca-Cola.

Hasta el momento, Coca-Cola no ha emitido una postura oficial sobre el anuncio, aunque el debate ha fortalecido la conversación en torno a la competencia entre ambas marcas.

El uso del oso polar por parte de Pepsi confirma que la rivalidad entre ambas compañías sigue siendo una herramienta clave en sus estrategias de marketing. A décadas de sus primeras campañas competitivas, ambas marcas continúan disputando la atención del público a través de referencias culturales y narrativas provocadoras.