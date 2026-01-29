  • 24° C
Viral

Fallece integrante de la agrupación Su Majestad La Brissa; la música regional está de luto

Su muerte generó conmoción entre músicos y seguidores del regional mexicano, quienes destacaron su aportación en la emblemática agrupación

Ene. 29, 2026
Rigo Coronado fue saxofonista de Su Majestad La Brissa, agrupación icónica de la cumbia y música regional originaria de Sonora
La comunidad musical del regional mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rigo Coronado, saxofonista de la agrupación Su Majestad La Brissa, una de las bandas más representativas de la cumbia y música regional en el norte de México.

La noticia fue confirmada por integrantes del medio artístico y seguidores del grupo, quienes expresaron su tristeza por la pérdida de un músico considerado clave dentro del sonido característico de la agrupación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su fallecimiento. Sin embargo, la banda emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias y envió un mensaje de apoyo a la familia y seres queridos del músico.

¿QUIÉN FUE RIGO CORONADO?

Rigo Coronado destacó como saxofonista de Su Majestad La Brissa, agrupación con raíces en Estación Corral, Sonora, que desde la década de los 1970 se había dedicado a interpretar cumbia, música tropical y regional mexicana.

Su participación dentro del grupo no se limitó a presentaciones en vivo, ya que también formó parte de grabaciones y giras que consolidaron a la banda como una referencia del género en ferias, bailes y fiestas populares, tanto en el norte de México como en comunidades latinas de Estados Unidos.

MENSAJES DE DESPEDIDA Y RECUERDOS

Tras conocerse su fallecimiento, músicos, colegas y seguidores compartieron mensajes de condolencias a través de redes sociales, donde resaltaron su talento, presencia escénica y aportación musical.

Aficionados al género han difundido videos y fotografías de presentaciones pasadas, recordándolo como un saxofonista destacado que dejó una huella imborrable en el sonido de Su Majestad La Brissa y en el público que disfrutó de su música.

Fernanda Rodríguez
