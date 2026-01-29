Qué es la rigidez en la columna torácica y cómo podría afectar tu salud

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La columna torácica corresponde a la parte media de la espalda y cumple un papel fundamental en la estabilidad y movilidad del cuerpo. Está compuesta por 12 vértebras que se extienden desde la base del cuello hasta la parte superior de la cintura, y en ella se conectan los omóplatos y la caja torácica, estructuras encargadas de proteger órganos vitales como el corazón y los pulmones.

Además de su función protectora, esta zona permite la rotación del tronco y participa en movimientos esenciales para actividades cotidianas y deportivas. Cuando pierde movilidad, pueden aparecer molestias que afectan la postura y el rendimiento físico, de acuerdo con información publicada por Men´s Health.

QUÉ ES LA RIGIDEZ EN LA COLUMNA TORÁCICA

La rigidez torácica se refiere a la disminución del movimiento natural en la parte media de la espalda. Esto puede provocar sensación de tensión, dificultad para girar el tronco y una postura encorvada que, con el tiempo, impacta en otras zonas como el cuello y la región lumbar.

Especialistas señalan que esta rigidez no aparece de forma repentina, sino como resultado de hábitos repetitivos, falta de movimiento y posturas mantenidas durante periodos prolongados.

CÓMO INFLUYE EL SEDENTARISMO EN LA ESPALDA MEDIA

Permanecer muchas horas sentado frente a una computadora o dispositivo móvil es uno de los factores más comunes asociados a la rigidez en la columna torácica. Esta situación es frecuente en personas que trabajan en oficina o pasan gran parte del día estudiando.

La falta de movimiento reduce la flexibilidad de la espalda media y favorece una postura encorvada. Con el paso del tiempo, el rango de movimiento se vuelve más limitado y pueden aparecer molestias al realizar tareas simples o al practicar ejercicio.

POR QUÉ LA MOVILIDAD TORÁCICA ES CLAVE PARA EVITAR MOLESTIAS

La columna torácica combina estabilidad con capacidad de rotación. Mantener su movilidad ayuda a distribuir mejor las cargas del cuerpo y a reducir el riesgo de lesiones, señala Men´s Health.

Philip Tam, doctor en fisioterapia y especialista de Bespoke Physical Therapy, explicó que la falta de movilidad en esta zona afecta tanto a personas sedentarias como a deportistas. Por ello, recomienda incorporar ejercicios específicos para contrarrestar los efectos de pasar mucho tiempo sentado.

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA COLUMNA TORÁCICA

De acuerdo con Men´s Health, existen ejercicios sencillos que pueden integrarse como pausas activas, calentamiento o parte del cierre de la jornada.

Rodillo de espuma en la espalda media

Este ejercicio consiste en colocar un rodillo de espuma debajo de la parte media de la espalda y realizar movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás. Se sugieren 10 repeticiones para estimular la circulación y reducir la rigidez acumulada durante el día.

Rotación dorsal

La rotación dorsal es especialmente útil para personas que realizan giros frecuentes del tronco, como quienes practican béisbol u otros deportes de torsión. Tam recomienda entre 12 y 15 repeticiones por lado antes de la actividad física.

Apertura de la zona media de la espalda

Este estiramiento está pensado para quienes levantan pesas o realizan ejercicios como press de hombros o sentadillas. Se apoya el torso en una superficie firme, como un banco, y se extiende la espalda. Realizar 10 repeticiones ayuda a preparar la musculatura antes de trabajar con cargas.

Rotación dorsal con apoyo

Ideal para relajarse al final del día o como parte del calentamiento en disciplinas que requieren buena movilidad, como el tiro con arco. Se recomiendan 10 repeticiones por lado, siempre sin forzar la espalda.

QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE DE ESTOS EJERCICIOS

"Casi todas las personas pueden beneficiarse de dedicar tiempo a la movilidad de la columna torácica", afirmó Philip Tam en Men´s Health. La rutina resulta útil tanto para atletas como para quienes tienen trabajos sedentarios o actividades físicamente demandantes.

La práctica constante puede ampliar el rango de movimiento y ayudar a prevenir molestias en la espalda media.

RECOMENDACIONES ANTES DE INICIAR

Los especialistas advierten que los ejercicios deben realizarse solo si no generan dolor. Ante cualquier molestia, se recomienda suspender el movimiento.

Si las molestias persisten, lo más adecuado es acudir con un médico o fisioterapeuta para una valoración profesional, tal como recomienda Men´s Health en sus guías sobre el cuidado de la columna torácica.