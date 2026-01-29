Santoral de hoy, 29 de enero: ¿Qué santos celebra este día la Iglesia Católica?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este jueves 29 de enero de 2026, según el Santoral de la Iglesia Católica, los fieles recuerdan y rinden homenaje a San Pedro Nolasco, un santo cuya vida estuvo dedicada a llevar la palabra de Dios y a proteger la paz en tiempos de conflicto.

San Pedro Nolasco es reconocido como el fundador de la Orden de la Bienaventurada María de la Merced, una congregación nacida con un objetivo claro: liberar a los cristianos que eran tomados como cautivos y esclavos. Su obra marcó un antes y un después en la acción solidaria de la Iglesia durante la Edad Media.

¿QUIÉN FUE SAN PEDRO NOLASCO?

De acuerdo con los relatos históricos, San Pedro Nolasco nació en 1180 en Barcelona, en el seno de una familia acomodada de mercaderes. Tras la muerte de su padre, cuando tenía apenas 15 años, heredó una importante fortuna que más tarde decidió poner al servicio de los demás.

A los 23 años, comenzó en Valencia su misión de redención de cautivos, financiando los rescates con sus propios bienes. Su compromiso fue creciendo hasta que, en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, tuvo una experiencia decisiva: la Virgen de la Merced se le apareció y lo exhortó a fundar una orden religiosa.

Con 37 años, el 10 de agosto de 1218, San Pedro Nolasco fundó oficialmente la orden en la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palou.

Los miembros de la nueva congregación, conocidos como mercedarios, asumían cuatro votos: pobreza, castidad, obediencia y un cuarto voto muy particular, por el cual se comprometían a entregarse como rehenes si no lograban reunir el dinero necesario para liberar a los cautivos.

Con el paso del tiempo, la orden se consolidó: en 1265 se fundó la rama femenina y en 1272 se aprobaron sus primeras Constituciones oficiales.

San Pedro Nolasco murió en Barcelona el 6 de mayo de 1245, con una edad estimada entre 65 y 67 años. Fue canonizado en 1626 por el papa Urbano VIII, y desde entonces la Iglesia celebra su festividad cada 29 de enero.

OTROS SANTOS QUE SE CELEBRAN EL 29 DE ENERO

Además de San Pedro Nolasco, este jueves también se recuerda a: