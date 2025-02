Pedro Padierna, el creador de los tazos en México que transformó la infancia en los 90s

Sabritas, una de las empresas más importantes de botanas en el país, innovó con una estrategia que marcó a toda una generación

Por: Marcela Islas

Para muchos, los tazos fueron una parte esencial de la infancia, pero su llegada a México no fue casualidad, pues su historia, que comenzó en 1994, surgió como una estrategia de marketing de Sabritas, con el objetivo de incentivar la compra de sus productos.

Desde Sudamérica hasta Asia y Australia, millones de personas construyeron colecciones de tazos en álbumes oficiales y fundas de plástico. Fue Pedro Padierna, quien en ese entonces era vicepresidente de marketing de la compañía, junto con Fabián de la Paz, tuvo la idea de traer estos discos coleccionables al país.

¿CÓMO SE CREARON LOS TAZOS EN MÉXICO?

Durante un viaje a Nueva York, Fabián de la Paz descubrió los POG, discos de cartón usados como tapas de jugo en Hawái. Con diseños llamativos y temáticas diversas, los POG resultaban atractivos para niños y adolescentes. Sin embargo, faltaba un diseño adecuado para el mercado mexicano.

Por su parte, Pedro Padierna, en un viaje a Phoenix, Arizona, encontró prendas de los Tiny Toons y decidió que estos personajes serían la imagen de la nueva promoción. Se realizaron pruebas de calidad y se aseguraron los derechos de imagen de los Tiny Toons, al tiempo que se negoció con televisoras para transmitir sus caricaturas en México.

¿DE DÓNDE SE ORIGINA EL NOMBRE TAZOS?

Para bautizar el nuevo producto, se recurrió a una agencia de marketing que propuso cientos de opciones antes de llegar a "tazos". El nombre se inspiró en el juego "taconazo", donde los niños pateaban tapas de botellas para ver quién las enviaba más lejos. Además, se diseñó una mecánica de juego: "Tira, voltea y gana".

Finalmente, en 1995 se lanzaron los tazos en México, logrando un éxito contundente. Con el tiempo, se desarrollaron diversas versiones: metálicos, esmaltados, lenticulares y muchos más. El modelo fue replicado en Europa, Asia, Estados Unidos y Oceanía.

¿A QUÉ SE DEBE LA POPULARIDAD DE LOS TAZOS?

"Nuestro concepto iba más allá de un simple objeto coleccionable; era un juego de destreza y competencia entre amigos que fomentaba la interacción y la emoción", explicó Pedro Padierna en su libro La navaja suiza del liderazgo.

El fenómeno de los tazos en México demostró el poder de la innovación en el marketing, pues según explica Padierna, su impacto radicó en que ofrecieron una experiencia única a los consumidores.

A lo largo de los años, la estrategia evolucionó con la introducción de tazos electrónicos, accesibles mediante aplicaciones y códigos en las bolsas de Sabritas.A pesar de los cambios en el mercado, Padierna considera que la esencia de los Tazos aún puede ser viable, siempre y cuando se adapten a los nuevos tiempos y tecnologías.

"Mientras más viejo me hago, más pienso en mi legado. Y lo importante es preparar a las personas a su mejor nivel. Estoy muy orgulloso de las personas a las que he preparado en su carrera". El legado de los Tazos no solo radica en su impacto en la cultura popular, sino también en su revolución dentro del mundo del marketing y la publicidad.