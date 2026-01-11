Organismos internacionales alertan por cientos de muertos tras masacre en Irán

Las protestas en Irán se han intensificado durante el fin de semana, convirtiéndose en el movimiento social más amplio en más de tres años. Las calles de Teherán y otras ciudades fueron tomadas por manifestantes que exigen cambios al régimen, enfrentándose a un fuerte despliegue de seguridad mientras el país permanece casi totalmente desconectado del mundo por un apagón de Internet.

DENUNCIAS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Organizaciones de derechos humanos fuera de Irán han alertado que la represión ha dejado cientos de víctimas. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) y Amnistía Internacional denunciaron el uso de fuerza letal contra manifestantes, mientras NetBlocks confirmó que el corte de Internet supera las 60 horas, dificultando la verificación independiente de los hechos.

"Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas", advirtió CHRI en un comunicado dirigido a la comunidad internacional.

CAUSAS DE LAS PROTESTAS

El estallido social comenzó el 28 de diciembre, impulsado por la crisis económica, el desplome del rial y las sanciones internacionales. Lo que inició como reclamos económicos rápidamente derivó en consignas que cuestionan al sistema político y religioso del país. Las manifestaciones se han extendido a ciudades como Mashhad, Kermán y otras regiones, pese a la presencia de policía, Guardia Revolucionaria y fuerzas paramilitares.

IMPACTO HUMANO Y CIFRAS DE VÍCTIMAS

Las estimaciones sobre muertos y detenidos varían:

Human Rights Activists reporta al menos 538 personas fallecidas, incluyendo 490 manifestantes y 48 miembros de seguridad, con más de 10,600 arrestos.

y 48 miembros de seguridad, con más de 10,600 arrestos. Iran Human Rights confirmó al menos 192 manifestantes muertos, señalando que el número real podría ser mayor.

muertos, señalando que el número real podría ser mayor. Otros balances mencionan 203 fallecidos y más de 3,280 detenidos.

Los hospitales están saturados y las reservas de sangre se están agotando. Se han documentado heridos graves, incluyendo lesiones oculares, un patrón repetido en represiones previas.

NetBlocks informó que la conectividad mínima en el país ha durado más de 60 horas. Este bloqueo limita la circulación de imágenes y testimonios, lo que, según activistas, facilita una represión más severa sin supervisión internacional.

PROTESTAS EN TEHERÁN Y MASHHAD

A través de videos satelitales y de redes sociales, se observa a manifestantes concentrándose en barrios de Teherán, usando fuegos artificiales y teléfonos encendidos para señalizar, mientras drones y cierres de calles monitorean sus movimientos. En Mashhad también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

TENSIONES INTERNACIONALES Y PRONUNCIAMIENTOS

El parlamento iraní amenazó a Estados Unidos e Israel, advirtiendo que cualquier ataque contra Irán será considerado un objetivo legítimo. En contraste, el presidente estadounidense Donald Trump expresó apoyo a los manifestantes y declaró que "Estados Unidos está listo para ayudar".

Israel sigue de cerca la situación, y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, elogió la valentía de los ciudadanos iraníes. Desde el Vaticano, el papa León XIV hizo un llamado al diálogo y a la paz, destacando la urgencia de evitar más muertes.

MEDIDAS INTERNAS DEL GOBIERNO IRANÍ

Las autoridades endurecieron su discurso: el jefe de la policía, Ahmadreza Radan, anunció que intensificarán la represión contra "alborotadores", y el presidente Masoud Pezeshkian reconoció la existencia de inconformidades sociales, pero advirtió que no permitirán que grupos desestabilicen la sociedad.

PROYECCIONES DE NUEVAS MOVILIZACIONES

A pesar del bloqueo informativo y la represión, líderes exiliados y activistas llaman a continuar las manifestaciones. En algunas protestas se han escuchado consignas a favor del antiguo régimen previo a 1979, reflejando un rechazo simbólico al sistema actual.

Debido a la censura y al apagón:

Las cifras de muertos y detenidos son estimaciones elaboradas por ONG con redes dentro del país.

son estimaciones elaboradas por ONG con redes dentro del país. No hay balances oficiales completos.

Medios como Associated Press no pueden verificar los datos de manera independiente.

Se recomienda consultar fuentes internacionales y organizaciones de derechos humanos, contrastar cifras y recordar que los números suelen actualizarse con retraso.