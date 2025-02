One Piece: Oda declara que este personaje está "mejor muerto"

El autor, también muestra una gran antipatía hacia uno de los antagonistas más polémicos de la obra, de tal manera que considera que debería morir

Por: Brayam Chávez

Con el paso del tiempo, la trama de One Piece ha enfrentado sucesos impactantes que han dejado huella, dado que Eiichiro Oda ha convertido cada arco en una vivencia inolvidable al narrar historias asombrosas e introducir personajes que, de alguna manera, han sobresalido con el transcurso del tiempo, ya sea por su personalidad, motivaciones y destrezas.

Es sabido que el extenso universo de One Piece está repleto de personajes fascinantes que suelen captar la atención de los seguidores en tan solo unos segundos. Esto se debe a que cada uno de estos personajes tiene historias de fondo sumamente perturbadoras y motivaciones que han establecido su función en la trama, aspectos que han provocado que los seguidores experimenten amor u odio por estos personajes.

No obstante, todo parece sugerir que los seguidores no son los únicos que experimentan admiración o desdén por los personajes, dado que Eiichiro Oda, el autor de One Piece, también muestra una gran antipatía hacia uno de los antagonistas más polémicos de la obra, de tal manera que considera que para él sería preferible que muriera.

EL PERSONAJE MÁS ODIADO POR EL CREADOR DE ONE PIECE

Eiichiro Oda cree que Caesar Clown estaría mejor muerto.

Como se ha señalado previamente, el universo de One Piece cuenta con una variedad de personajes que han marcado un hito en la historia, debido a que se han destacado por sus acciones, que han logrado que se ganen la admiración o el rechazo de los seguidores, tal como ha sucedido con el paso del tiempo.

En realidad, si esta obra se ha distinguido por algo, ha sido por los polémicos personajes que han surgido en los diferentes arcos, ya que han cometido actos sumamente dudosos. Caesar Clown es un claro ejemplo de esto, puesto que llevó a cabo varios experimentos con inocentes, evidenciando que es una persona despreciable, a tal grado que Oda siente un profundo desagrado por este antagonista, tal como lo reveló en el SBS del volumen.

El SBS del volumen 89 del manga de One Piece contenía una pregunta donde un seguidor expresó que Nami empleó términos como "escoria, basura" para referirse a Caesar Clown, e incluso afirmó que sería preferible que estuviese muerto. Esto provocó que este seguidor cuestionara si Nami fue influenciada por Robin para expresarse de esta forma.

Y Oda no tardó en responder lo siguiente, dejando en claro su desprecio por Caesar Clown:

"Por favor, recuerden lo que pasó en Punk Hazard. César alimentó a los niños con estimulantes, llamó a sus subordinados conejillos de indias y dedicó toda su vida a crear un arma genocida. Realmente es un hombre que estaría mejor si estuviera muerto. A pesar de que Nami solo es amable con los necesitados, creo que odia a Caesar desde el fondo de su corazón".

La reacción de Eiichiro Oda en este SBS del volumen 89 de One Piece demuestra el rechazo que experimenta por Caesar Clown, a tal grado que coincide con la opinión de Nami, ya que considera que sería preferible que este malvado estuviera muerto, dado que ha perpetrado varios delitos atroces que corroboran su posición como uno de los personajes más renuentes de la serie.

Es evidente que incluso Eiichiro Oda experimenta un profundo desdén hacia Caesar Clown, dado que este antagonista ha perpetrado algunos de los delitos más atroces de la serie, asesinando y experimentando con niños inocentes, por lo que resulta entendible que este mangaka lo desprecie.