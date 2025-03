One Piece: Este es el actor que inspiró el diseño de Sanji

"Pierna Negra" se desempeña como el chef de los piratas del Sombrero de Paja en One Piece y es el cuarto oficial que es reclutado por el capitán luffy

Por: Brayam Chávez

En One Piece, Al principio, Sanji era "solo" un magnífico chef que también aprendió un estilo de artes marciales enfocado en patadas, el ex pirata Red-Leg Zeff, quien adoptó a Sanji tras quedar varados juntos durante un naufragio. Sin embargo, quizás no tengas toda la información sobre su procedencia fílmica.

¿EN QUIÉN SE INSPIRA EL DISEÑO DE SANJI?

La conducta y el aspecto de Sanji son bastante singulares, y sobresale considerablemente en un universo de piratas fuertes y toscos. Siempre se viste de manera sofisticada, lleva un cabello largo y rubio cuidadosamente peinado y siempre fuma un cigarrillo, incluso en medio de un conflicto.

Esta visión inusual provocó que los seguidores se cuestionaran acerca de la inspiración de Oda para Sanji, y varios pensaron en el actor Leonardo DiCaprio. No obstante, Oda reveló en el SBS (la sección de preguntas y respuestas) del Volumen 68 que el verdadero Sanji era Steve Buscemi en su papel en Reservoir Dogs.

¿DE QUÉ TRATA RESERVOIR DOGS?

En caso de que no hayas visto esta grandiosa película, Reservoir Dogs es la primera película dirigida por el renombrado Quentin Tarantino, y abrió la vía para que se transformara en un director de referencia. Es una producción autónoma que relata la historia de un grupo de ladrones de diamantes cuyo supuesto atraco a una joyería resulta terriblemente equivocado.

Reservoir Dogs es conocido por su revolucionaria representación de la violencia y por mostrar los sucesos previos y posteriores, pero no durante el atraco.

Posee un reparto de destacados actores, entre ellos Buscemi en su rol sobresaliente como el emblemático Sr. Pink. Todos los integrantes de la pandilla llevan el mismo vestuario, con trajes de color negro, camisas de color blanco y corbatas de color negro, que también se asemeja al traje común de Sanji. No obstante, de acuerdo con Oda, apreció a Buscemi y al Sr. Pink más por su comportamiento y estilo que por su aspecto.