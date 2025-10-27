  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 27 de octubre de 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Oct. 27, 2025
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 27 de octubre de 2025

Políticaeconomíacultura y la nota policiaca, en Sonora a Diario.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
¿Cómo activar el modo Halloween en Alexa y para qué sirve?
Viral

¿Cómo activar el modo Halloween en Alexa y para qué sirve?

Octubre 27, 2025

Desde ambientar tu hogar hasta contar historias de terror, el asistente de Amazon ofrece una experiencia inmersiva, divertida y terrorífica

VIDEO | De terror: Mujer saca de su tumba el cadáver de un joven; entre llantos le cambia la ropa
Viral

VIDEO | De terror: Mujer saca de su tumba el cadáver de un joven; entre llantos le cambia la ropa

Octubre 26, 2025

Al parecer, la fémina se encontraba en estado etílico; el guardia del cementerio le cuestiona quién le dio permiso. Se ve claramente el cuerpo

VIDEO | Captan bolas de fuego en un cerro próximo al rancho de “El Bronco” en Nuevo León
Viral

VIDEO | Captan bolas de fuego en un cerro próximo al rancho de “El Bronco” en Nuevo León

Octubre 26, 2025

Algunas versiones aseguran que podría tratarse de brujas; sin embargo, otros refieren que podría ser una persona con una antorcha