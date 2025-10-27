Viral
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 27 de octubre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónOct. 27, 2025
¿Cómo activar el modo Halloween en Alexa y para qué sirve?Brayam ChávezOctubre 27, 2025
Desde ambientar tu hogar hasta contar historias de terror, el asistente de Amazon ofrece una experiencia inmersiva, divertida y terrorífica
VIDEO | De terror: Mujer saca de su tumba el cadáver de un joven; entre llantos le cambia la ropaEdel OsunaOctubre 26, 2025
Al parecer, la fémina se encontraba en estado etílico; el guardia del cementerio le cuestiona quién le dio permiso. Se ve claramente el cuerpo
VIDEO | Captan bolas de fuego en un cerro próximo al rancho de “El Bronco” en Nuevo LeónEdel OsunaOctubre 26, 2025
Algunas versiones aseguran que podría tratarse de brujas; sin embargo, otros refieren que podría ser una persona con una antorcha