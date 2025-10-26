VIDEO | De terror: Mujer saca de su tumba el cadáver de un joven; entre llantos le cambia la ropa

Un hecho por demás extraordinario, de esos que parecen sacados de una película de terror se vivió en un cementerio de Colombia, donde un vigilante, al escuchar llantos, los busca y encuentra algo que lo dejó perplejo.

El tenebroso hecho se registró en el panteón del municipio de Landázuri, en Santander, y es un video que ha conmocionado a los usuarios de redes sociales, pues fue donde se viralizó.

De acuerdo con la información, el trabajador vio que una mujer había sacado de los nichos un ataúd con todo y el cuerpo de un joven, el cual, al parecer, lleva tres meses sepultado. Se trata de Diego Expedito Moreno Rojas, quien fue enterrado el 24 de julio de 2025.

El cuidador del camposanto le dijo que lo que estaba haciendo era ilegal, pero ella respondió que no le importaba, ya que deseaba dejarlo bonito para su descanso eterno.

Tenía en sus manos unas prendas de vestir para cambiarlas al difunto, pero también se apreciaron botellas de cerveza, por lo que se cree estaba ebria.

En las imágenes se aprecia el féretro abierto de la tapa donde se ve el rostro, quedando expuesto el cadáver en descomposición, hecho que a la fémina parecía no importarle.

Trascendió que la mujer entró a la necrópolis, quitó la lápida y sacó el ataúd de un joven fallecido, a quien, de acuerdo con las autoridades, “bañó” y cambió de ropa, para luego dejar a un lado cervezas, flores y veladoras como parte de un ritual extraño.

Nadie pudo detenerla ni disuadirla de que dejara el cuerpo en su lugar, por lo que presumen que se trataba o de la madre o de la esposa del fallecido.

La Policía fue alertada de lo que ocurría, por lo que sometieron a la mujer, quien rompió en llanto; en tanto, el párroco de Landázuri informó que el Diego había sido asesinado a puñaladas.

LO QUE DICE LA AUTORIDAD

Autoridades señalaron que judicializar este tipo de casos resulta complicado, pues no siempre queda claro si la intención fue delictiva o resultado de una alteración emocional, por lo que están analizando el video, para determinar si habrá sanciones o si se canaliza a salud mental.

Por otra parte, se generó un intenso debate en cómo las personas enfrentan las pérdidas, por lo que algunos sicólogos mencionaron que en duelos no resueltos, la negación puede llevar a este tipo de comportamientos, que llevan al doliente a actuar como si la persona no hubiese muerto.

El repudio a la acción de la mujer fue generalizado y señalaron que lo que la había convertido en una persona irrespetuosa, mientras que unos más se compadecieron de la fémina, ya que argumentaron que estaría atravesando una pérdida muy profunda o una crisis emocional, lo que la llevó a proceder tan irracionalmente.