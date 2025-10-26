VIDEO | Captan bolas de fuego en un cerro próximo al rancho de "El Bronco" en Nuevo León

na serie de luces anaranjadas no identificadas fueron captadas en las cercanías del rancho del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", en el Ejido Icamole, municipio de García.

El propio exmandatario estatal compartió las imágenes en su cuenta de Facebook, donde pidió ayuda a sus seguidores para explicar lo sucedido.

"Raza, me mandaron este video. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Alguien que sepa de estos asuntos? Que anda muy cerca del rancho en Icamole. ¿Será prudente invitarle unas caguamas?", escribió en tono de broma.

El video muestra varias tomas de cámaras de seguridad en las que se observan puntos luminosos desplazándose sobre la zona montañosa durante la madrugada. Uno de los registros ocurrió a las 03:04 horas, momento que algunos usuarios destacaron por coincidir con la llamada "Hora del Diablo", considerada por la tradición popular como el lapso en que se manifiestan entidades sobrenaturales.

LO QUE DICEN LOS INTERNAUTAS

Las reacciones en redes no tardaron en dividirse. Algunos seguidores de Rodríguez Calderón afirmaron que podría tratarse de brujas, debido a que, según la creencia popular, estos seres aparecen como bolas de fuego flotantes. Otros fueron más allá y sugirieron la presencia de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), relacionando el fenómeno con supuestos avistamientos previos en la región.

Sin embargo, también surgieron explicaciones más racionales. Especialistas consultados apuntan que podría tratarse de fuegos fatuos, un fenómeno natural causado por la combustión espontánea de gases provenientes de la descomposición de materia orgánica en zonas húmedas y con bajo nivel de oxígeno.

Por ahora, el origen de las luces sigue siendo un misterio, pero el inusual suceso ha despertado la curiosidad, y las especulaciones, de los habitantes de Icamole y de las redes sociales, donde el video continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios.