"No vendo cigarros sueltos" Conoce la historia detrás de este trend en TikTok

En los últimos días, TikTok ha vuelto a demostrar su capacidad para convertir historias inesperadas en fenómenos virales. Esta vez, el protagonista es un audio conocido como "No vendo cigarros sueltos".

Este audio ha sido utilizado miles de veces en videos humorísticos donde los usuarios adaptan la frase a situaciones cotidianas. Sin embargo, detrás del tono de broma y la viralidad, existe una historia real marcada por la adicción, el sistema judicial y una consecuencia desproporcionada que pocos conocían.

¿DE DÓNDE VIENE EL AUDIO "NO VENDO CIGARROS SUELTOS"?

El audio viral pertenece a un relato contado por un hombre que explica cómo su insistencia por comprar un cigarro suelto terminó llevándolo a prisión por dos años y medio, sin derecho a fianza, tras el robo de cinco cajetillas de cigarros. En la grabación se escucha:

"¿Me vendes un cigarro suelto? ´No vendo cigarros sueltos´. Bueno, no vendes, pero véndeme uno. ´No vendo cigarros sueltos´. Ah, dame cinco cajetillas de Raleigh. Los pone en el mostrador, los meto a la bolsa y le digo: de huevos no te pago".

Aunque en TikTok el audio se ha usado como chiste, el contexto es mucho más serio. La historia se originó en el podcast de YouTube "La corporrisa", donde Fernando Núñez, psicólogo especialista en adicciones, narró su experiencia personal.

Durante la conversación, explicó que desde los 13 años enfrentó problemas severos de adicción a las drogas, lo que lo llevó a ingresar a clínicas de rehabilitación y a atravesar múltiples recaídas.

Según su testimonio, tras salir de una fiesta y contar únicamente con seis pesos, Fernando entró a una tienda para comprar un refresco y pedir un cigarro suelto. Al negársele la venta, pidió cinco cajetillas y decidió no pagarlas.

El hecho derivó en su detención por una patrulla y, semanas después, en un proceso judicial que culminó con una sentencia de dos años y medio de prisión, la cual cumplió en un reclusorio.

"Me dijeron: está usted sentenciado a dos años y medio de prisión, sin derecho a fianza, por el robo de cinco cajetillas de cigarro", relató Núñez durante el podcast.

Hoy, lejos de aquella etapa, Fernando Núñez utiliza su historia como una herramienta de conciencia.

Actualmente brinda asesoría gratuita a personas con problemas de adicciones y a sus familias a través del Centro de Reestructuración Emocional Integral (CREI), demostrando que detrás de un audio viral puede haber una historia de caída, aprendizaje y reconstrucción personal.