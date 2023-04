No te aburrirás en casa: películas románticas para ver en vacaciones

Si a estas alturas de la Semana Santa aún no tienes planes, pero tienes claro que quieres salir de la rutina y pasar un momento agradable, te sugerimos películas que seguramente disfrutarás desde la comodidad de tu sofá. A continuación encontrarás tramas que te conquistarán con su historia, te invitarán a reflexionar o te robarán una sonrisa.

Call Me By Your Name (2017)

Esta película, dirigida por el cineasta italiano, Luca Guadagnino, se convirtió en una de las más queridas en los últimos años, pues la fuerza de la historia de amor de Elio y Oliver conquistó a millones de espectadores.

El verano de 1983 cambia la vida de Elio, un joven de 17 años, cuando Oliver, el ayudante de su papá, llega a su casa para quedarse unos meses. Al principio, la relación entre ellos es distante, pero poco a poco, comienzan a pasar tiempo juntos y a compartir momentos que hacen que el vínculo se fortalezca.

Yo antes de ti (2016)

Cuando Lou Clark ha perdido la ruta de su vida, consigue un empleo como cuidadora de Will Traynor, un joven que quedó parapléjico tras un accidente automovilístico. El exitoso hombre de negocios no le ve el sentido a la vida, pues siente que no es quien fue. Sin embargo, Clark logra cambiar la perspectiva del joven, cuando se propone hacerle disfrutar el tiempo que le da.

Diario de una pasión (2004)

En una casa para adultos mayores, Duke consigue permiso para leerle una historia a una residente, que sufre demencia senil; ella recuerda solo unas partes de la historia.

La emotiva trama inicia en la década de los años 30, cuando Allie Hamilto, una joven de familia adinerada, pasa las vacaciones de verano en Seabrook, donde conoce a Noah Calhoun, un trabajador del pueblo con quien inicia una relación que no está bien visto por sus clases sociales. Aunque su romance pasa por obstáculos, ambos luchan por mantenerse juntos.

Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos (2004)

Esta película, dirigida por Michel Gondry, es un drama romántico que suele estar dentro de las preferencias de más de una persona. Una historia a través de la cual se explora la memoria y el amor.