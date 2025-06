Nintendo Switch 2 supera el millón de ventas en Japón y lleva a Mario Kart World al éxito rotundo

El mercado japonés ha sido testigo de un impresionante arranque para Nintendo Switch 2. A tan solo unas semanas de su lanzamiento oficial, la nueva consola de Nintendo ya ha superado el millón de unidades vendidas en territorio nipón.

Según los datos compartidos por Famitsu y recopilados por Gematsu, durante la semana del 9 al 15 de junio de 2025, Switch 2 logró vender más de 153 mil unidades, alcanzando así el hito del millón en tan poco tiempo.

Este éxito también ha repercutido en su principal título de lanzamiento, Mario Kart World, que ha conseguido mantenerse como el videojuego más vendido del momento. Aunque aún no ha llegado al millón de copias vendidas en Japón, ya acumula más de 134 mil unidades vendidas solo en su primera semana.

MARIO KART WORLD, LÍDER INDISCUTIBLE EN VENTA

Mario Kart World se ha colocado cómodamente en la cima del top 10 semanal de ventas, dejando muy atrás a sus competidores. Le siguen títulos como Fantasy Life i: La pequeña ladrona del tiempo, que vendió un poco más de 11 mil copias, y Rune Factory: Guardians of Azuma, con cerca de 10 mil unidades.

Otros juegos destacados en la lista son Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Party Jamboree, además de la presencia notable de Elden Ring: Nightreign para PS5. Las ediciones mejoradas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom para Switch 2 también figuran en el top, consolidando aún más la fuerza de la consola en el mercado.

EL LIDERAZGO DE NINTENDO EN HARDWARE SE CONSOLIDA

Además del impacto de Switch 2, Nintendo sigue liderando en hardware. Mientras su nueva consola acumuló más de un millón de ventas, la Switch original (en sus tres versiones) sumó otras 13 mil unidades.

Por su parte, PlayStation 5 alcanzó poco más de 14 mil consolas vendidas, incluyendo su modelo Pro, y Xbox Series X|S|Xbox Series X|S apenas colocó 261 unidades. La PS4, ya en sus últimos momentos de vida comercial, vendió apenas 22 consolas.

¿QUIÉN PODRÍA DESTRONAR A MARIO KART WORLD?

La próxima gran competencia para Mario Kart World llegará el 17 de julio, con el lanzamiento de Donkey Kong Bananza, otro título muy esperado por los fans. Sin embargo, por ahora, el reinado de Mario Kart en Japón parece estar asegurado.

Lo que sí queda claro es que Nintendo Switch 2 no solo ha tenido un arranque espectacular, sino que promete mantenerse como protagonista en la industria durante los próximos años.