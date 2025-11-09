¿Nike o Adidas? Esta es la marca que tiene los mejores tenis para correr

Elegir los tenis para correr correctos puede marcar una gran diferencia en tu rendimiento y salud. No se trata solo de estilo o popularidad, sino de encontrar el modelo que se adapte a tu pisada, distancia recorrida y tipo de entrenamiento.

Entre las marcas más reconocidas en el running, Nike y Adidas se disputan el liderazgo gracias a su innovación, tecnología y presencia en los podios más importantes del mundo. En cuanto a rendimiento, ambas han demostrado ser líderes.

NIKE VS. ADIDAS: SUS MEJORES MODELOS DE TENIS PARA CORRER

Eliud Kipchoge, poseedor del récord mundial del maratón, corre con modelos Nike, como el Alphafly, Vaporfly, Zoom Fly o Pegasus.

Sin embargo, en maratones recientes como Tokio y Londres 2025, los ganadores cruzaron la meta con tenis Adidas Adizero Adios Pro Evo 1 y Evo 2, lo que demuestra que ambas marcas pueden ofrecer un desempeño de élite.

Según expertos como Runner´s World y Run to the Finish, las diferencias más notables están en el diseño y la experiencia de uso:

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE NIKE Y ADIDAS?

Nike tiende a ofrecer modelos más angostos, especialmente en el talón y la parte media, lo que brinda mayor soporte, aunque puede resultar incómodo para pies anchos.

Adidas, en cambio, apuesta por un diseño más amplio y estable, ideal para quienes buscan comodidad sin sacrificar firmeza.

Los tenis Nike suelen ser ligeramente más pequeños, por lo que se recomienda comprar medio número más; Adidas mantiene tallas exactas.

En cuanto a tecnología, Nike destaca por su espuma React Foam, ligera y con excelente amortiguación, mientras que Adidas ofrece una mejor estabilidad y control del movimiento gracias a su mediasuela más densa.

En precio, Adidas suele ser un poco más accesible, aunque ambas marcas tienen opciones para distintos presupuestos.

En conclusión, no existe una respuesta universal. Nike puede ser ideal si buscas ligereza, velocidad y amortiguación; Adidas, si prefieres estabilidad, durabilidad y confort.

Lo más recomendable es probar diferentes modelos, caminar o trotar con ellos antes de comprar, y elegir aquellos que se sientan como una extensión natural de tu cuerpo. Porque al final, el mejor tenis no es el que usan los campeones, sino el que te hace correr mejor a ti.