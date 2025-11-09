Santoral de hoy 9 de noviembre: Nuestra Señora de la Almudena, símbolo de fe en Madrid

La Virgen de la Almudena no es solo una figura religiosa; es un pilar fundamental en la historia y el alma de Madrid. Su leyenda se remonta a los primeros tiempos de la Reconquista, entrelazándose para siempre con la identidad cristiana de la ciudad. La fe popular y los registros históricos convergen en una narración que ha pasado de generación en generación.

Cuenta la tradición que, un 9 de noviembre de 1085, ocurrió un suceso milagroso. Al derribarse un segmento de la muralla cercana a la Puerta de la Vega, quedó al descubierto una imagen de la Virgen María. Según se relata, los habitantes cristianos de la ciudad la habían ocultado allí siglos atrás para protegerla durante la invasión musulmana, y su reaparecimiento marcó el renacer de la fe en la villa.

Este profundo vínculo entre el pueblo de Madrid y su patrona queda reflejado en documentos históricos tan antiguos como los del año 1382, donde ya se la nombra con el título de "Almudena". Este dato confirma una devoción arraigada, un culto que, desde hace siglos, los madrileños han profesado con un cariño y una fidelidad singulares.

¿CÓMO SE MANIFIESTA LA DEVOCIÓN ACTUAL HACIA LA VIRGEN DE LA ALMUDENA?

Su reconocimiento eclesiástico oficial llegaría siglos después. La imagen que hoy conocemos fue coronada de manera solemne el 10 de noviembre de 1948, un acto que rubricó la fe de todo un pueblo. Posteriormente, el Papa Pablo VI, el 1 de julio de 1977, la declaró oficialmente Patrona de la diócesis de Madrid, otorgando un título que ya vivía en el corazón de sus habitantes.

Hoy, esa devoción no es un simple recuerdo histórico. En cualquier momento del día, puedes acercarte a la Catedral de la Almudena y encontrar a madrileños y visitantes venerando con afecto la imagen de piedra de Nuestra Señora, enclavada en los muros del complejo catedralicio. Es un testimonio vivo de una fe que permanece tan firme y presente como la piedra en la que está tallada.

