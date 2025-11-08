  • 24° C
Viral

Jeff Bezos revela qué tipo de empleados nunca serán reemplazados por la IA

En sus procesos de selección, suele pedir a los candidatos algo muy especial pero no imposible de cumplir

Nov. 08, 2025
El magnate participó en el Italian Tech Week 2025.

En plena era de la inteligencia artificial (IA), Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, tiene claro que existe un tipo de empleado que seguirá siendo indispensable y se trata de los inventores.

Durante su participación en la Italian Tech Week 2025, en Turín, el empresario subrayó que la imaginación y la capacidad de adaptación humana son cualidades que ninguna máquina podrá reemplazar.

Bezos recordó una valiosa lección de su infancia en el rancho familiar de Texas, donde observó a su abuelo reparar cualquier cosa con ingenio. "Compró un bulldozer roto por 5 mil dólares y pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión tuvimos que construir nuestra propia grúa", relató.

Aquella experiencia lo marcó profundamente y cimentó su creencia de que la resolución creativa de problemas es una habilidad esencial para mantenerse vigente en cualquier industria.

imagen-cuerpo

EL ANTÍDOTO ANTE EL AVANCE DE LA IA

El magnate se define a sí mismo como "inventor por naturaleza" y asegura que esa mentalidad es la que busca replicar en sus equipos. En sus procesos de selección, suele pedir a los candidatos un ejemplo de algo que hayan inventado, ya que, según él, la curiosidad y la creatividad pesan más que los títulos o la experiencia previa.

Para Bezos, la innovación es el antídoto ante el avance de la IA. Asegura que no teme a los grandes competidores establecidos, sino a "dos chicos en un garaje" capaces de crear algo disruptivo, aludiendo a los orígenes de empresas como Apple o HP.

En su visión, el verdadero riesgo para las compañías no es la automatización, sino la falta de invención y adaptación.

César Leyva
César Leyva
