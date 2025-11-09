  • 24° C
Viral

Mattel lanza colección de muñecas de "Kpop Demon Hunters. Te decimos dónde comprar y cuánto cuesta

Rumi, Mira y Zoey serán los protagonistas de esta increíble colección, que integrará diversos accesorios y vestuario

Nov. 09, 2025
La empresa de juguetes Mattel confirmó el lanzamiento oficial de un set de tres muñecas inspiradas en la famosa película animada K-pop Demon Hunters, disponible en Netflix.

KPop Demon Hunters es una película animada musical de fantasía urbana, la cual fue estrenada en 2025 y producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix.

Trata de un grupo de tres chicas, de K-pop llamado HUNTR/X, Rumi, Mira y Zoey, que llevan una doble vida: durante el día son superestrellas del K-pop, en la noche cazan demonios para a sus fans de amenazas sobrenaturales.

MATTEL LANZA COLECCIÓN

Luego del gran éxito de la cinta, el fabricante de muñecos sorprendió a los fanáticos el lanzamiento de su nueva colección basada en estas tres heroínas.

El anuncio lo realizó el 7 de noviembre por medio de sus redes sociales, en donde explicó los detalles de la nueva edición, exclusiva de un set de tres muñecas basadas en Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda HUNTR/X, las cazadoras y artistas que luchan por proteger el mundo de malvados demonios que buscan corromper a la humanidad.

Este producto contará con diversos accesorios que se ven en la película, como un vestuario blanco con efectos tornasol complementados con elementos dorados, además de pedrería, los peinados y el maquillaje original de los personajes, dándoles un toque auténtico.

Solo resta esperar cuándo saldrá al mercado, por lo que mantente informado sobre el precio de esta maravillosa colección para niñas.

Edel Osuna
