Mattel lanza colección de muñecas de "Kpop Demon Hunters. Te decimos dónde comprar y cuánto cuesta

La empresa de juguetes Mattel confirmó el lanzamiento oficial de un set de tres muñecas inspiradas en la famosa película animada K-pop Demon Hunters, disponible en Netflix.

KPop Demon Hunters es una película animada musical de fantasía urbana, la cual fue estrenada en 2025 y producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix.

Trata de un grupo de tres chicas, de K-pop llamado HUNTR/X, Rumi, Mira y Zoey, que llevan una doble vida: durante el día son superestrellas del K-pop, en la noche cazan demonios para a sus fans de amenazas sobrenaturales.

MATTEL LANZA COLECCIÓN

Luego del gran éxito de la cinta, el fabricante de muñecos sorprendió a los fanáticos el lanzamiento de su nueva colección basada en estas tres heroínas.

El anuncio lo realizó el 7 de noviembre por medio de sus redes sociales, en donde explicó los detalles de la nueva edición, exclusiva de un set de tres muñecas basadas en Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda HUNTR/X, las cazadoras y artistas que luchan por proteger el mundo de malvados demonios que buscan corromper a la humanidad.

Este producto contará con diversos accesorios que se ven en la película, como un vestuario blanco con efectos tornasol complementados con elementos dorados, además de pedrería, los peinados y el maquillaje original de los personajes, dándoles un toque auténtico.

Solo resta esperar cuándo saldrá al mercado, por lo que mantente informado sobre el precio de esta maravillosa colección para niñas.