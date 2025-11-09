VIDEOS | ¿Explotó otra tienda en el Centro de Hermosillo? Esto sabemos

La tragedia registrada el sábado 1 de noviembre en Hermosillo, Sonora, con la explosión de la tienda Waldo´s, que cobró la vida de 24 personas y dejó heridas 11 más, provocó el luto en el estado y la cancelación de diversos eventos, como el desfile cívico-militar.

Aunque la compañía se está haciendo responsable de los gastos derivados de la desgracia, la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) sigue con las investigaciones y, al parecer, todo derivó de la explosión de un transformador ubicado al interior del establecimiento.

También orilló a que el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, destituyera al titular de Protección Civil estatal, para que no existiera interferencia en las pesquisas.

VIDEOS DE SUPUESTA EXPLOSIÓN EN HERMOSILLO

Pero, más allá de la tragedia, recientemente en redes sociales se ha viralizado el video de una supuesta explosión, registrada dos días después de la ocurrida en Waldo´s, pero en esta ocasión en una tienda de ropa.

En las imágenes se aprecia cómo la tienda Santory, de la capital de Sonora, tiene a empleados evacuados, así como prendas de vestir en las calles.

A través de un video, compartido en la plataforma de TikTok, en el documento se ve a la tienda de ropa Santory, de la que se ve humo; además, una persona dice que esta también explotó; en un segundo video se aclara que el estallido, efectivamente, ocurrió en Waldo´s, no en el negocio que señalaron.

Ello derivó en que la empresa esté lucrando con la desgracia, pues existen personas que, en busca de "Me gusta" o seguidores, son capaces de hacer hasta lo imposible o mentir, para lograr su cometido.

Sin embargo, la última palabra lo tienen los usuarios y quienes radican en Hermosillo, quienes definirán si se registró una segunda explosión o fue daño colateral.