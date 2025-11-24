Mujer dada por muerta despierta en su ataúd camino a la cremación en Tailandia

Una mujer en Tailandia dejó atónito al personal de un templo budista cuando comenzó a moverse dentro de su ataúd justo antes de ser enviada a cremación. El sorprendente incidente ocurrió en Wat Rat Prakhong Tham, un templo ubicado en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok.

El templo compartió en su página de Facebook un video donde se observa a la mujer dentro de un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo sutilmente los brazos y la cabeza, generando confusión entre los presentes.

EL DESCUBRIMIENTO INESPERADO

Pairat Soodthoop, encargado general y financiero del templo, relató que el hermano de la mujer, de 65 años, la había trasladado desde la provincia de Phitsanulok, creyendo que había fallecido. Al llegar, escucharon un leve golpeteo desde el interior del ataúd.

"Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron. La vi abriendo ligeramente los ojos y golpeando el costado del ataúd", contó Pairat.

Según explicó, el hermano aseguró que la mujer llevaba dos años postrada y que, tras deteriorarse su salud, dejó de responder y aparentemente dejó de respirar dos días antes.

Pensando que había muerto, la colocó en un ataúd y emprendió un viaje de 500 kilómetros rumbo a Bangkok, ya que ella había expresado su deseo de donar sus órganos.

RECHAZO EN EL HOSPITAL Y VUELTA AL TEMPLO

El hospital de destino rechazó recibir el cuerpo porque no había un certificado oficial de defunción. Posteriormente, el hermano acudió al templo para solicitar una cremación gratuita, servicio que ofrecen, pero tampoco pudo ser procesada por la misma razón.

Mientras Pairat explicaba el procedimiento legal para obtener el certificado, escucharon los golpeteos que revelaron que la mujer seguía con vida. Inmediatamente fue evaluada y trasladada a un hospital cercano.