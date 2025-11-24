ChatGPT ayudará en las compras del Black Friday y Navidad

OpenAI anunció una nueva función en ChatGPT que permitirá generar guías de compra personalizadas para el Black Friday y la temporada navideña.
La herramienta, llamada "shopping research", analiza internet, revisa fuentes confiables y utiliza el historial de conversación del usuario para crear recomendaciones detalladas "en cuestión de minutos".
Con esta función, basta con preguntas como "encuéntrame la aspiradora más silenciosa" o "necesito un regalo para mi sobrina amante del arte" para que ChatGPT inicie una investigación y comience a definir opciones según las necesidades del usuario.
¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA HERRAMIENTA DE COMPRAS DE CHATGPT?
Los usuarios pueden describir el tipo de producto que buscan y ChatGPT solicitará datos adicionales como presupuesto, características deseadas o preferencias específicas.
Con esa información, el modelo realiza una búsqueda actualizada sobre precios, disponibilidad, reseñas, imágenes u opciones similares
Además, permite ajustar los resultados en tiempo real marcando artículos como "no me interesa" o solicitando alternativas "más parecidas".
Al final, el usuario recibe una guía de compra personalizada con productos destacados, sus ventajas, desventajas y datos verificados de minoristas confiables.
DISPONIBILIDAD Y FUTURAS FUNCIONES
La función ya está disponible en la web y en dispositivos móviles para los planes Free, Go, Plus y Pro, ayudando a simplificar las compras navideñas.
Los usuarios pueden acceder al sitio del vendedor desde ChatGPT, y próximamente podrán comprar directamente dentro del chat gracias a la futura integración con Instant Checkout.
OpenAI recalca que las conversaciones no se comparten con comercios y que los resultados son orgánicos y obtenidos de páginas públicas