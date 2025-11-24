  • 24° C
Viral

ChatGPT ayudará en las compras del Black Friday y Navidad

Basta con mensajes como "necesito un regalo para mi sobrina amante del arte" para que la inteligencia artificial inicie una investigación

Nov. 24, 2025
La función ya está disponible en la web y en dispositivos móviles para ciertos planes.
OpenAI anunció una nueva función en ChatGPT que permitirá generar guías de compra personalizadas para el Black Friday y la temporada navideña.

La herramienta, llamada "shopping research", analiza internet, revisa fuentes confiables y utiliza el historial de conversación del usuario para crear recomendaciones detalladas "en cuestión de minutos".

Con esta función, basta con preguntas como "encuéntrame la aspiradora más silenciosa" o "necesito un regalo para mi sobrina amante del arte" para que ChatGPT inicie una investigación y comience a definir opciones según las necesidades del usuario.

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA HERRAMIENTA DE COMPRAS DE CHATGPT?

Los usuarios pueden describir el tipo de producto que buscan y ChatGPT solicitará datos adicionales como presupuesto, características deseadas o preferencias específicas.

Con esa información, el modelo realiza una búsqueda actualizada sobre precios, disponibilidad, reseñas, imágenes u opciones similares

Además, permite ajustar los resultados en tiempo real marcando artículos como "no me interesa" o solicitando alternativas "más parecidas".

Al final, el usuario recibe una guía de compra personalizada con productos destacados, sus ventajas, desventajas y datos verificados de minoristas confiables.

DISPONIBILIDAD Y FUTURAS FUNCIONES

La función ya está disponible en la web y en dispositivos móviles para los planes Free, Go, Plus y Pro, ayudando a simplificar las compras navideñas.

Los usuarios pueden acceder al sitio del vendedor desde ChatGPT, y próximamente podrán comprar directamente dentro del chat gracias a la futura integración con Instant Checkout.

OpenAI recalca que las conversaciones no se comparten con comercios y que los resultados son orgánicos y obtenidos de páginas públicas

César Leyva
