Este fue el capítulo de "Mujer casos de la vida real" que perturbó a muchos

A casi un año del fallecimiento de una de las divas del Cine de Oro mexicano, Silvia Pinal, su nombre continúa siendo referente de profesionalismo y entrega, pues además de su trabajo como actriz, también fue política y productora de radio, cine, teatro y televisión.

Y fue en televisión donde tuvo 21 años de permanencia con un programa polémico, Mujer casos de la vida real, que abordaba la problemática que las féminas enfrentaban día con día.

Su primera emisión se registró allá por e 4 de febrero de 1986 (siglo XX), y permaneció al aire hasta el 30 de noviembre de 2007; y cómo no permanecer en el gusto de la gente, si abordaba temas complejos y basados en hechos reales.

Casos como violación, violencia, drogas, entre otros considerados tabú, fueron abordados en distintos capítulos, sacudiendo a más de un espectador; además, aunque estaba dirigido a las mujeres, llegó a tocar problemáticas que viven los hombres.

EL VIDEO QUE TOCÓ UN TEMA PROHIBIDO

Sin embargo, todo mundo recuerda un capítulo en especial, la del niño del globo rojo, que por lo fuerte y crudo de la temática, conmocionó a más de uno miles de mexicanos.

Pero un capítulo de Mujer casos de la vida real sacudió a toda una sociedad, ya que aborda un tema que entonces se achacaba a los "robachicos", pero se enfocó en algo más delicado: el tráfico de órganos.

El video aborda del caso de "El niño del globo rojo", que narra la historia de un pequeño que vivía en una vecindad con su madre y hermana, todos de escasos recursos.

Fue captado con engaños y se convirtió en víctima de tráfico de órganos, ya que le quitaron los ojos y después de ello le dejaron afuera de su casa junto con una caja con dinero y un globo rojo atado a su muñeca.

Como se indicó, fue un tema controversial, que conmocionó a los televidentes, quienes empezaron a ver que la delincuencia permeaba en todos los niveles y estratos sociales, en especial impactando en los menos favorecidos.

Además, se le considera uno de los peores casos abordados en el programa de Silvia Pinal, mientras que otros piensan que lo que le pasó al niño fue cruel.