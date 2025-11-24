  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Ideas creativas y económicas para decorar tu casa en Navidad

Dejar bonita tu casa esta temporada no necesariamente tiene que representar un gran gasto

Nov. 24, 2025
Reciclar materiales te ayudará a reducir costos.
Reciclar materiales te ayudará a reducir costos.

Se aproxima la Navidad y con este tiempo decorar el hogar se vuelve una tarea tradicional que muchas personas buscan cumplir. 

En ocasiones esta actividad puede resultar onerosa, pero con un poco de creatividad se pueden buscar materiales accesibles para transformar espacios.  

Las siguientes son algunas de las tendencias y recomendaciones más compartidas por creadores de contenido de decoración y ahorro durante estas fechas, de acuerdo a diversas guías de estilo y blogs especializados.

REUTILIZA CON CREATIVIDAD 

Una de las ideas más populares es reutilizar elementos que ya se tienen en casa. Por ejemplo, frascos de vidrio pueden convertirse en faroles navideños colocando dentro velas LED, esferas pequeñas o piñas secas. 

De acuerdo a blogs de decoración sustentable, este tipo de manualidades no solo reduce costos, sino que también da un toque rústico y personalizado a los espacios.

Otra alternativa económica es elaborar coronas navideñas usando ramas secas, listones o incluso restos de papel. 

De acuerdo a tutoriales de creadores de manualidades, basta con una base circular hecha de cartón y algunos adornos reciclados para lograr una pieza vistosa que puede colocarse en puertas o paredes.

imagen-cuerpo

MATERIALES DE BAJO COSTO

Los adornos en fieltro también se han vuelto tendencia por su bajo costo y facilidad de confección. 

Figuras como estrellas, copos de nieve o muñecos de jengibre pueden coserse a mano y utilizarse para decorar el árbol o formar guirnaldas. 

De acuerdo a guías de decoración económica, estos detalles agregan color y textura sin necesidad de una gran inversión.

imagen-cuerpo

JUGAR CON LA ILUMINACIÓN 

La iluminación es otro recurso clave en la temporada. Si se desean minimizar gastos, se recomienda optar por series de luces LED de bajo consumo, así como reutilizar focos de años anteriores. 

Además, colocar las luces alrededor de ventanas y repisas es una forma sencilla de crear un ambiente acogedor sin sobrecargar la decoración.

Finalmente, de acuerdo a consejos de expertos en decoración minimalista, usar una paleta de colores sencilla como blanco, dorado o rojo permite crear un estilo elegante sin comprar demasiados elementos.

Con estas ideas prácticas y accesibles, cualquier persona puede darle un toque navideño a su hogar sin afectar su presupuesto y disfrutando del proceso creativo.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Spotify Wrapped 2025: fecha estimada, novedades y cómo verlo
Viral

Spotify Wrapped 2025: fecha estimada, novedades y cómo verlo

Noviembre 24, 2025

La plataforma ya dejó pistas dentro de la app y todo apunta a un lanzamiento entre finales de noviembre y principios de diciembre

Los mejores lugares en México para ver bioluminiscencia y vivir una noche mágica
Viral

Los mejores lugares en México para ver bioluminiscencia y vivir una noche mágica

Noviembre 24, 2025

Playas que brillan, olas azul eléctrico y lagunas que parecen sacadas de una película sci-fi: México es uno de los países más espectaculares del mundo

"Zootopia 2" llega a los cines mexicanos con estrellas del doblaje local
Viral

"Zootopia 2" llega a los cines mexicanos con estrellas del doblaje local

Noviembre 24, 2025

La secuela de Disney estrena el 27 de noviembre y presenta nuevas aventuras, nuevos personajes y un elenco mexicano que imprime humor a la historia