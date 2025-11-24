“Zootopia 2” llega a los cines mexicanos con estrellas del doblaje local

La alfombra roja de Zootopia 2 se encendió este domingo en Cinépolis Mitikah, donde Roberto Palazuelos, Michelle Rodríguez y Jerry Velázquez presentaron la nueva entrega de Disney y compartieron su experiencia al prestar sus voces para la versión en español. Roberto Palazuelos debuta en una producción animada de Disney interpretando al alcalde Brian Winddancer, un personaje que pasó de ser actor a político.

“Para mí, de niño, las películas de Disney eran lo máximo. Ahora me maravilla ver cómo todo ha evolucionado. Esta es mi primera película con Disney y estoy seguro de que le va a ir muy bien”, dijo el actor, visiblemente emocionado.

LA CIUDAD DE CABEZA

La primera Zootopia (2016) conquistó al público con la dupla Judy Hopps y Nick Wilde, quienes vuelven ahora para resolver un nuevo misterio que involucra a un enigmático reptil cuya aparición amenaza el equilibrio de la ciudad.

Jerry Velázquez interpreta a Gary, una serpiente cuya llegada desencadena revelaciones sobre el destierro de los reptiles en Zootopia.

“Tenía mucho sin hacer doblaje para Disney desde Aladdin, y este regreso me emociona muchísimo. Gary es frenético, divertido y conecta de forma especial con Judy”, compartió.

El actor resaltó el trabajo con el director Ricardo Tejedo, con quien dice tener gran confianza. Además, confesó identificarse con el mensaje del personaje: superar los prejuicios que otros tienen sobre lo que somos —o lo que creen que somos.

LA VOZ DETRÁS DE NIBBLES MAPLESTICK

Michelle Rodríguez da vida a Nibbles Maplestick, una castorcita podcastera que colabora con Judy y Nick desde el primer momento. Sus investigaciones ayudan a guiar la trama y aportar pistas clave para resolver el caso.

“Siempre decimos que vamos a llevar a los niños al cine, y al final uno termina llorando. Estas películas tienen mensajes muy importantes. Zootopia habla de unión, de pasar de la rivalidad a la amistad, y eso me encanta”, explicó la actriz.

RISAS, AVENTURA Y CORAZÓN

Con un nuevo misterio, personajes entrañables y un elenco de doblaje mexicano que suma carisma, Zootopia 2 se perfila como uno de los estrenos animados más esperados del año