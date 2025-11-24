  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Cuándo se pone el árbol de Navidad 2025? Esta es la fecha correcta según la tradición

El colocar el pinito tiene un significado que va más allá de ser un elemento decorativo y está relacionado con el calendario litúrgico

Nov. 24, 2025
¿En tu casa ya pusieron el árbol de Navidad?
¿En tu casa ya pusieron el árbol de Navidad?

Tras terminar las festividades de Día de Muertos en muchos hogares se apresuraron a desempolvar los adornos navideños e incluso comenzar los preparativos para colocar el árbol de Navidad, por eso en esta fecha es común ver el pinito en gran cantidad de casas, oficinas y escuelas.

Sin embargo, según la tradición católica, existe una fecha específica para montar el arbolito y comenzar oficialmente la temporada navideña.

ESTA ES LA FECHA IDEAL 

De acuerdo con la religión católica, el árbol de Navidad debe colocarse cuatro domingos antes del 25 de diciembre, coincidiendo con el inicio del Adviento, periodo que marca la preparación para el nacimiento de Jesús. En 2025, esta fecha cae el 30 de noviembre.

Armar el árbol en este día simboliza el comienzo espiritual de la Navidad y conecta la decoración con un sentido más profundo y tradicional.

imagen-cuerpo

FECHAS ALTERNATIVAS PARA PONER EL ÁRBOL

Si prefieres retrasar un poco la decoración sin alejarte del calendario religioso, existen dos opciones aceptadas:

  • 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción
    Se celebra el nacimiento de la Virgen María libre del pecado original, por lo que muchos creyentes eligen este día para iniciar la decoración navideña.
  • 16 de diciembre – Inicio de las posadas
    Marca el comienzo de las nueve posadas y la segunda etapa del Adviento, que recuerda el viaje de María y José antes del nacimiento del Niño Jesús.

¿CUÁNDO SE QUITA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

La tradición indica que el árbol y los adornos de Navidad deben retirarse el 6 de enero, después de la fiesta de Día de Reyes, pero hay quienes deciden alargar la temporada hasta el 3 de febrero pasando la fiesta del Día de la Candelaria, donde se recuerda la presentación de Jesús en el templo.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Ideas creativas y económicas para decorar tu casa en Navidad
Viral

Ideas creativas y económicas para decorar tu casa en Navidad

Noviembre 24, 2025

Dejar bonita tu casa esta temporada no necesariamente tiene que representar un gran gasto

Spotify Wrapped 2025: fecha estimada, novedades y cómo verlo
Viral

Spotify Wrapped 2025: fecha estimada, novedades y cómo verlo

Noviembre 24, 2025

La plataforma ya dejó pistas dentro de la app y todo apunta a un lanzamiento entre finales de noviembre y principios de diciembre

Los mejores lugares en México para ver bioluminiscencia y vivir una noche mágica
Viral

Los mejores lugares en México para ver bioluminiscencia y vivir una noche mágica

Noviembre 24, 2025

Playas que brillan, olas azul eléctrico y lagunas que parecen sacadas de una película sci-fi: México es uno de los países más espectaculares del mundo