Minecraft 2: Markus "Notch" Persson anuncia la sucesora espiritual del exitoso juego

Markus "Notch" Persson, el creador de uno de los videojuegos más exitosos y queridos de la historia, Minecraft, ha sorprendido al mundo gamer con su regreso al desarrollo.

Después de años de estar alejado de la industria, el famoso desarrollador sueco compartió en sus redes sociales que está trabajando en un nuevo título que será considerado un sucesor espiritual del emblemático Minecraft.

MARKUS "NOTCH" PERSSON DA UN ANUNCIO IMPORTANTE

El anuncio ha causado revuelo tanto en la comunidad de jugadores como en la industria en general. A través de un mensaje en X, Persson reveló que tras recibir sugerencias de sus seguidores, decidió enfocarse en un proyecto que se asemeje al icónico juego de bloques, aunque sin buscar competir directamente con la franquicia actualmente en manos de Microsoft y Mojang Studios. El desarrollo de este nuevo título se ha denominado como un "sucesor espiritual" de Minecraft.

Notch decidió consultar a sus seguidores sobre cuál de sus ideas debería ser su próximo proyecto. Presentó dos opciones: un roguelike en primera persona o un sucesor de Minecraft. Como era de esperarse, la mayoría optó por la segunda opción, lo que llevó a Notch a confirmar que su nuevo juego será una continuación espiritual de la franquicia que vendió a Microsoft y Xbox en 2014.

"Básicamente anuncié Minecraft 2 (...) No me importa demasiado cuál sea exactamente el primer juego que haga, pero sí sé que estoy haciendo uno, así que pensé que estaría completamente dispuesto a intentarlo, honestamente, en forma de un sucesor espiritual de Minecraft", afirmó el desarrollador.

NO SIEMPRE SE CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS JUGADORES

Notch fue claro al reconocer que los sucesores espirituales no siempre cumplen con las expectativas de los jugadores y que algunos se pueden sentir decepcionados. En su mensaje, también dejó claro que no busca competir ni generar conflicto con Microsoft o Mojang Studios, el estudio que actualmente maneja Minecraft.

"Valoro mucho ser un hombre de palabra, así que también pretendo hacer esto de una manera que de ninguna forma intente infringir sigilosamente el increíble trabajo que el equipo de Mojang está haciendo", expresó.

Aunque la noticia ha emocionado a una gran parte de la comunidad, no faltan las voces que advierten sobre los riesgos de crear un sucesor espiritual. Los jugadores temen que el juego no cumpla con las expectativas generadas por Minecraft y que la experiencia no sea tan innovadora como lo fue en su momento el título original. Ante estos temores, algunos fanáticos han sugerido que Notch debería centrarse en un proyecto completamente nuevo en lugar de intentar replicar el éxito de su obra más icónica.

Por el momento, no hay más detalles sobre el nuevo proyecto, por lo que los fans deberán ser pacientes mientras esperan más información sobre lo que promete ser el "Minecraft 2".