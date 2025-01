Estos son los videojuegos más esperados del 2025

Numerosos gamers anticipaban la llegada del 2025, dado que el 2024 marcó el inicio de muchos de los juegos AAA que se presentarán en estos 12 meses.

El auge de este año hizo que los seguidores de los videojuegos señalaran con rojo el 2025, ya que muchos de los juegos que se presentarán serán secuelas de historias y sagas que han estado inactivas por un largo periodo. También nos entusiasma lo que 2025 nos reserva, por lo que te presentamos los 5 juegos más apremiantes para este año.

LOS VIDEOJUEGOS MÁS ESPERADOS DE 2025

"Death Stranding 2" (PS5)

Los seguidores de "Death Stranding" no pueden resistir la emoción de revivir la trama creada por Hideo Kojima, que desde 2022, año en que se reveló, mantiene una gran expectativa por la serie de adelantos que han evidenciado un trabajo gráfico digno de la novedosa generación.

"Borderlands 4" (PC/PS5/Xbox Series)

Tras seis años, Borderlands volverá a alegrar a su nicho, el cual desde 2012 ha experimentado un crecimiento junto a la saga. La última versión del space western promete ser la más extensa hasta el momento, ofreciendo más libertad para los usuarios en su desplazamiento por el territorio.

"Ghost of Yotei" (PS5)

Sony no está dispuesta a abandonar el género samurái, razón por la cual, tras casi cinco años, lanzará la continuación de "Ghost of Tsushima": "Ghost of Yotei", un juego que aspirará a igualar, y quizás, incluso a sobrepasar lo alcanzado por su antecesor.

"Assassin's Creed Shadow" (PC/PS5/Xbox Series)

Tras casi dos décadas desde el inicio de "Assassin's Creed", Ubisoft finalmente hizo caso a la voz de la población, y para el 2025 nos presentará la primera versión japonesa de la saga. "Assassin's Creed Shadow" representa un anhelo para numerosos seguidores de la cultura japonesa y de los samuráis, que a partir del 14 de febrero tendrán la oportunidad de materializarse.

"GTA VI" (PC/PS5/Xbox Series)

Es incuestionable que la sexta edición de "Grand Theft Auto" es el pilar fundamental de esta lista, un videojuego que, de seguro, buscará obtener todos los galardones que pueda, especialmente el Game of the Year.

"GTA VI" está programado para ser lanzado en la primavera (hemisferio sur) de este año, en un lanzamiento que indudablemente causará un caos mundial, tal como sucedió hace 10 años con el lanzamiento de "GTA V".