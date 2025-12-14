Miembro de la secretaria de cultura es sorprendido grabando menores mientras se cambiaban

Un grave incidente ocurrido en Argentina ha generado indignación y conmoción en el ámbito cultural. Un empleado vinculado a la Secretaría de Cultura fue detenido tras ser sorprendido grabando a menores de edad en los camerinos, mientras se cambiaban de vestuario durante un evento artístico de carácter navideño.

Los hechos ocurrieron dentro de la Escuela de Formación Nacional en Danza, durante la gala titulada "Navidades del Mundo", realizada en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

UN TRABAJADOR CON ACCESO AL RECINTO

El hombre laboraba para la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Nación, organismo dependiente del gobierno argentino encargado de coordinar actividades culturales y artísticas. Su función le permitía estar presente en el lugar del evento, lo que facilitó su acceso a los camerinos sin levantar sospechas en un primer momento.

De acuerdo con los reportes, fueron los padres de las menores quienes detectaron comportamientos inusuales y, al revisar la situación, descubrieron que el empleado estaba grabando a las niñas mientras se cambiaban de vestuario.

LA REACCIÓN DE LOS PADRES Y LA SEGURIDAD

Tras el hallazgo, los padres confrontaron al trabajador y lo retuvieron de inmediato, mientras solicitaban apoyo del personal de seguridad del Palacio Libertad. La tensión aumentó rápidamente, aunque los guardias evitaron que el hombre fuera agredido físicamente y lo trasladaron a otra zona del edificio en espera de indicaciones de las autoridades.

Durante este lapso, el empleado presentó una fuerte crisis nerviosa y un comportamiento errático, lo que complicó aún más la situación dentro del recinto cultural.

UN DESENLACE TRÁGICO

En un acto extremo, el trabajador se lanzó desde una ventana interna del segundo piso del Palacio Libertad. Aunque sobrevivió inicialmente a la caída, sufrió lesiones graves que requirieron su traslado inmediato a un hospital bajo custodia policial.

Con el paso de las horas, su estado de salud se deterioró debido a la gravedad de las heridas y, finalmente, falleció el sábado siguiente al incidente. Las autoridades informaron que su identidad se mantiene reservada mientras continúan las investigaciones.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

Tras lo ocurrido, las actividades del Palacio Libertad fueron suspendidas de manera temporal. La policía continúa con las indagatorias, que incluyen el análisis del teléfono celular del empleado, dispositivo que presuntamente fue utilizado para grabar a las menores.

Las autoridades buscan esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas o material adicional relacionado con el caso.

EL PALACIO LIBERTAD, UN ESPACIO EMBLEMÁTICO

El Palacio Libertad, también conocido como Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, se encuentra en el barrio de San Nicolás, frente a la Plaza de Mayo. Este edificio histórico, que anteriormente fue sede del Correo Central, es uno de los principales espacios culturales de Buenos Aires y suele albergar eventos de gran relevancia artística.

El incidente ha generado un fuerte debate sobre la seguridad en espacios culturales y la necesidad de reforzar los protocolos de protección para niñas, niños y adolescentes que participan en actividades artísticas.