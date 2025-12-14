VIDEO| Dua Lipa sorprende en Cancún con un concierto privado en una posada navideña

Dua Lipa regresó a México pocos días después de finalizar su Radical Optimism Tour en la Ciudad de México para ofrecer un concierto exclusivo en el Hotel Moon Palace The Grand de Cancún. La presentación, realizada el 12 de diciembre de 2025, formó parte de la posada navideña corporativa Quest by Power Home Remodeling, organizada por la empresa estadounidense Power Home Remodeling.

Aunque el evento no estaba abierto al público, captó la atención nacional e internacional gracias a la presencia de la artista en un formato cerrado que reunió a empleados, colaboradores y sus acompañantes en uno de los complejos hoteleros más exclusivos de la Riviera Maya.

QUEST BY POWER HOME REMODELING: MÁS QUE UN CONCIERTO

El evento anual busca reconocer el esfuerzo de su personal y socios. Además de la presentación de Dua Lipa, la posada incluyó actividades recreativas, talleres y convivencias sociales en un ambiente de lujo. Artistas internacionales como Blink-182, Kings of Leon, Rüfüs Du Sol y Kid Cudi también participaron en otras ediciones del encuentro, consolidando la tradición de integrar música de alto nivel a las celebraciones corporativas.

La actuación de Dua Lipa comenzó la noche del viernes 12 de diciembre, con un escenario instalado dentro del Hotel Moon Palace. La cantante interpretó varios de sus temas más conocidos, incluyendo Break My Heart, Levitating y Don´t Start Now, en un espectáculo que duró alrededor de hora y media. Los asistentes destacaron la producción del evento, la iluminación y la energía de la artista durante su presentación.

REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES

Aunque el acceso fue restringido, fragmentos del concierto se compartieron rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X, generando gran expectativa entre sus seguidores. Los videos mostraban la cercanía de la cantante con el público y la calidad del montaje, que incluía iluminación profesional y pantallas LED.

Imagina que Dua Lipa cante en la fiesta de fin de año de tu empresa y en Cancún pic.twitter.com/ry0Du1H3I0 — Indie 505 (@Indie5051) December 13, 2025

CONEXIÓN RENOVADA CON MÉXICO

Su regreso a México en un formato íntimo refuerza el vínculo con sus seguidores en el país y confirma su popularidad en escenarios tanto masivos como exclusivos.

La presentación de Dua Lipa en Cancún demuestra cómo las experiencias musicales privadas pueden generar gran impacto mediático y conectar de manera especial con el público, consolidando a la cantante británica como una figura influyente en la escena internacional y en México.