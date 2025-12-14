Así puedes preparar un refugio antipirotecnia para proteger a tus lomitos estas fiestas decembrinas

Durante las celebraciones de diciembre, los fuegos artificiales se vuelven parte del ambiente en muchas colonias. Aunque para las personas pueden ser sinónimo de fiesta, para los perros representan una fuente intensa de miedo, ansiedad y estrés. Los ruidos fuertes y las vibraciones pueden provocar desde temblores hasta intentos de escape que ponen en riesgo su seguridad.

Especialistas en comportamiento animal señalan que los perros perciben los sonidos y las vibraciones de manera mucho más intensa que los humanos, por lo que es importante tomar medidas preventivas para ayudarlos a sobrellevar estas fechas.

¿QUÉ ES UN REFUGIO ANTIPIROTECNIA Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

Un refugio antipirotecnia es un espacio seguro, cómodo y aislado del ruido exterior donde tu perro puede resguardarse durante los estallidos. Funciona como una especie de “cueva” personal que reduce el impacto del sonido, las luces repentinas y las vibraciones.

Este tipo de refugio resulta especialmente útil para lomitos que ya han mostrado miedo a los ruidos fuertes, ansiedad o comportamientos nerviosos en temporadas anteriores.

CÓMO HACER UN REFUGIO ANTIPIROTECNIA EN CASA

Preparar este espacio no requiere materiales costosos ni complicados. Con algunos elementos que ya tienes en casa puedes crear un entorno seguro para tu mascota.

Elige un lugar tranquilo

Busca una habitación interior, de preferencia sin ventanas o con cortinas gruesas. Lo ideal es que esté alejada del ruido de la calle para disminuir el impacto de la pirotecnia.

Selecciona el contenedor adecuado

Puedes utilizar una caja grande, una hielera o incluso un transportín, dependiendo del tamaño de tu perro. Asegúrate de que tenga suficiente espacio para que pueda entrar, recostarse y moverse con comodidad.

Aísla el sonido

Coloca cartones de huevo alrededor del contenedor o en las paredes cercanas. Este material ayuda a amortiguar el ruido y reduce la intensidad de los estallidos.

Agrega comodidad y seguridad

Dentro del refugio, coloca la cama, cobijas o mantas favoritas de tu perro. Los objetos con su olor le brindan sensación de protección y ayudan a que se relaje.

Apóyate con sonidos relajantes

Reproducir música suave o sonidos diseñados para perros puede ayudar a distraerlo y a disminuir la ansiedad provocada por los fuegos artificiales.

QUÉ HACER SI TU PERRO YA ESTÁ ASUSTADO

Si los fuegos artificiales comenzaron y no alcanzaste a preparar el refugio, todavía puedes ayudar a tu lomito con acciones sencillas:

Mantén la calma y actúa con tranquilidad, ya que los perros perciben el estado emocional de sus dueños.

Aléjalo de puertas, ventanas y fuentes de ruido directo.

Cierra el hogar lo mejor posible y pon música relajante para reducir el sonido exterior.

Acompáñalo y ofrécele contacto físico si él lo busca, para darle seguridad.

CUIDAR SU BIENESTAR TAMBIÉN ES CELEBRAR

El amor por nuestras mascotas se demuestra al cuidar de su bienestar, especialmente en temporadas que pueden resultar estresantes para ellas. Preparar un refugio antipirotecnia o aplicar medidas de protección simples puede marcar una gran diferencia.

La prevención, la paciencia y la calma son claves para que estas fiestas decembrinas no se conviertan en un momento de angustia para nuestros lomitos, sino en una época más tranquila y segura para todos.