-¿GTA 6 se retrasa otra vez? Esta publicación de PlayStation da una pista sobre el lanzamiento del título en 2027

La espera por GTA VI se ha convertido en una auténtica prueba de paciencia para millones de jugadores en todo el mundo. En un escenario ideal, el lanzamiento del nuevo título de Rockstar estaría cada vez más cerca, pero la realidad ha sido distinta y las dudas vuelven a crecer tras un movimiento reciente de PlayStation que no pasó desapercibido para la comunidad.

UN DESARROLLO QUE SIGUE ALARGÁNDOSE

En un principio, GTA VI tenía prevista su llegada para el 26 de mayo de 2026. Sin embargo, ese plan cambió y el juego terminó siendo retrasado. Desde entonces, Rockstar ha mantenido a los jugadores entretenidos con constantes actualizaciones y contenido adicional en GTA Online, a través de DLC que han sumado nuevas actividades, misiones y elementos que muchos esperan ver reflejados en el próximo título de la saga.

A pesar de que Rockstar aseguró que noviembre de 2026 sería la nueva ventana de lanzamiento, una parte importante de la comunidad no termina de confiar del todo y sigue temiendo que el proyecto sufra un nuevo retraso.

LA PUBLICACIÓN DE PLAYSTATION QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

La polémica surgió a raíz de un tuit publicado por PlayStation, en el que se mostraban algunos de los videojuegos más esperados para el año 2026. En el listado aparecieron títulos como Pragmata, Halo: Campaign Evolved, Resident Evil Requiem, Marvel's Wolverine, First Light, Nioh 3 y SAROS.

Lo que llamó la atención fue la ausencia total de GTA VI en ese video. El detalle no tardó en generar inquietud, sobre todo considerando que se trata, para muchos, del juego más esperado de 2026. Aunque algunos usuarios señalaron que la publicación estaba enfocada principalmente en títulos asociados a PlayStation, la explicación no convenció del todo, ya que solo un par de los juegos mencionados son exclusivos.

LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD

Para muchos fans, esta omisión resulta extraña y ha alimentado la teoría de que GTA VI podría volver a retrasarse, esta vez hasta 2027. La idea de no ver mencionado al juego en una lista de lanzamientos tan relevantes ha sido suficiente para reavivar el temor de otro cambio de planes por parte de Rockstar.

Otros seguidores, en cambio, creen que esta situación podría estar relacionada con una estrategia a largo plazo. Según esta teoría, Rockstar estaría buscando lanzar GTA VI junto a la próxima consola de Sony, la supuesta PlayStation 6, que llegaría precisamente alrededor de 2027. Por ahora, esta posibilidad no es más que una especulación basada en rumores y suposiciones de la comunidad.

POR AHORA, TODO SIGUE IGUAL

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial que indique un nuevo retraso. GTA VI continúa programado para noviembre de 2026 y ni Rockstar ni PlayStation han emitido comunicados que contradigan esa fecha.

Mientras tanto, los jugadores siguen atentos a cualquier pista, declaración o publicación que pueda dar señales sobre el futuro del título. La esperanza es que esta vez la espera no se alargue más y que GTA VI finalmente vea la luz sin más contratiempos.