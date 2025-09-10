Madre soñó que halló a su hijo sin vida en un monte y así lo encontró tras 22 días desaparecido

La tarde del 15 de agosto de 2025 fue el último día que el joven Óscar Enrique Ortega Madrigal fue visto con vida; tras 22 días sin tener noticias de él, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en Tijuana.

El joven, que fue encontrado el 6 de septiembre, estudiaba la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); sin embargo, lo extraordinario del caso es que su madre había soñado que lo hallaba muerto.

De acuerdo con la información, su madre Izz Madrigal, quien luchó y venció al cáncer para pasar más tiempo con sus hijos, y quien tras la desaparición de su retoño se convirtió en una buscadora de "tesoros", contó su sentir a través las redes sociales y hasta escribió una "Carta a la persona que se llevó a mi hijo Óscar".

A través de sus líneas, llenas de angustia y un profundo dolor, y con el objetivo de tocar las fibras sensibles de quien se lo llevó, y al que le suplicaba de rodillas que lo devolviera, la respuesta jamás llegó.

Expuso que desde el momento de la desaparición, el teléfono celular de su hijo dejó de funcionar, por lo que se cortó todo contacto con él, por lo que ella misma, a través de redes sociales, junto con amigos, familiares y desconocidos, emprendieron una campaña con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

Respecto a la desaparición del joven estudiante de Derecho, lo último que se supo de él fue que salió de su domicilio en Santa Fe, Tijuana, en una camioneta roja con placas de California 69773R2. Su madre comentó que en la casa dejó todas sus pertenencias, nada que indicara que se avecinaría una tragedia, ya que no se volvió a comunicar.

EL PEOR TEMOR DE UNA MADRE SE VOLVIÓ REALIDAD

Lo más extraordinario del caso fue que Izz Madrigal aseguró que 33 días antes de que Óscar Enrique desapareciera, soñó que lo encontraba muerto; es decir, 56 días antes de encontrarlo ella soñó el dolor más grande que una madre puede sufrir.

En redes sociales narró que el 12 de julio se despertó llorando debido a un terrible sueño, el cual, dijo, sintió demasiado real, ya que había visto a su hijo muerto.

Izz Madrigal compartió en su cuenta de Facebook las capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con Óscar Enrique, contándole el sueño y cómo lo había encontrado; y así, tal como en su sueño, así lo encontró: estaba boca arriba, con la misma imagen que su madre había visualizado en el sueño.