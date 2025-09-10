Maquillaje para ojos caídos: 7 trucos para abrir tu mirada en 5 minutos

Lucir una mirada fresca y radiante no siempre es tarea fácil, especialmente para quienes tienen los ojos caídos, una forma ocular en la que la comisura externa está ligeramente más baja que la interna.

Este rasgo puede hacer que la expresión se vea cansada, incluso después de maquillarse, pero la buena noticia es que existen técnicas sencillas que ayudan a revertir ese efecto en pocos minutos.

TRUCOS PARA ABRIR TU MIRADA EN 5 MINUTOS

Con la combinación adecuada de base, sombras y delineado, es posible lograr un efecto lifting sin necesidad de procedimientos invasivos.

Estos son siete trucos de maquillaje que, en tan solo cinco minutos, pueden transformar la mirada:

PREPARAR LA PIEL CON BASE

Una base del mismo tono de la piel es clave para unificar el rostro y evitar la apariencia apagada.

CORRECTOR PARA ILUMINAR

Aplicar un corrector líquido bajo los ojos para disimular ojeras y devolver vitalidad a la mirada.

SOMBRAS SUTILES Y SIN DEGRADÉ

Optar por tonos únicos, nude o intensos, sin transiciones de color, ya que estas pueden acentuar el efecto caído.

ACABADO MATTE CON BRILLO PUNTUAL

Preferir las sombras mate y reservar el brillo solo para el lagrimal, lo que aporta luminosidad sin recargar.

DELINEADO ESTILO CAT EYE

El clásico delineado felino es el mejor aliado para levantar la mirada, ya que alarga y estiliza el ojo de manera natural.

MÁSCARA DE PESTAÑAS PARA AMPLITUD

Aplicar en las pestañas superiores desde la raíz hacia las puntas para lograr unos ojos más grandes y expresivos.

CEJAS DEFINIDAS E ILUMINADOR ESTRATÉGICO

Peinar y rellena las cejas para enmarcar el rostro, y añadir un toque de iluminador en los lagrimales, frente y puente de la nariz para potenciar la luminosidad.

Como complemento, los expertos sugieren usar labiales en tonos neutros para centrar toda la atención en los ojos y evitar que los labios oscuros resten frescura al look.

Estos trucos no solo son prácticos y rápidos, sino que también permiten que tu mirada se vea despierta y rejuvenecida sin necesidad de pasar horas frente al espejo.