Fallece Charlie Kirk tras ataque armado en universidad de Utah

El comentarista político y activista conservador Charlie Kirk , uno de los aliados más cercanos del expresidente Donald Trump , murió este miércoles luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley , en la ciudad de Orem.

EL ATAQUE FRENTE A MILES DE ASISTENTES

De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, Kirk fue atacado mientras participaba como invitado en una conferencia bajo una carpa, donde se encontraban cerca de dos mil personas. El excongresista Jason Chaffetz, presente en el lugar, relató que la multitud quedó en shock al presenciar el ataque.

La institución académica confirmó en un comunicado que un orador invitado fue agredido con un arma de fuego y que el presunto responsable fue detenido de inmediato.

Charlie Kirk fue trasladado de urgencia al Timpanogos Regional Hospital, donde recibió atención médica. A pesar de los esfuerzos de los doctores, las heridas provocadas por el disparo en el cuello resultaron fatales y horas después se confirmó su muerte.

REACCIONES DEL MUNDO POLÍTICO

La noticia de su ataque generó una ola de mensajes de solidaridad. Donald Trump expresó en Truth Social: "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!".

El vicepresidente JD Vance y el senador Mike Lee también compartieron palabras de apoyo, describiéndolo como un hombre de principios y un padre dedicado. Organismos federales como el FBI y la ATF se desplegaron en la universidad para iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido.

| URGENTE: El activista conservador Charlie Kirk ha sido tiroteado en un acto público en EEUU. pic.twitter.com/vDCWWJqlxD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

¿QUIÉN ERA CHARLIE KIRK?

Charlie Kirk nació en Illinois en 1993 y, a lo largo de su vida, se consolidó como un referente dentro del movimiento conservador estadounidense. Fundó Turning Point USA, una organización estudiantil que promueve ideas conservadoras en campus universitarios.

Además de su faceta como activista, fue escritor y comentarista político, participando en conferencias y mítines donde expresó abiertamente su respaldo a Donald Trump. Padre de dos hijos, Kirk fue considerado una figura influyente en la política juvenil conservadora.

UNA MUERTE QUE SACUDE A LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

El asesinato de Charlie Kirk marca un duro golpe para el movimiento conservador y para sus seguidores, quienes lo recuerdan como un líder carismático y apasionado. Su muerte en plena actividad pública deja un vacío en la esfera política y social de Estados Unidos.